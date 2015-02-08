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Bilim / Teknoloji

WhatsApp ve Facebook'tan ortak yenilik

Kullanıcılar Facebook ile Whatsapp’a bağlanıp aynı anda hem Facebook, hem de WhatsApp mesajlarını görebilecekler

08 Şubat 2015 17:31

Geçtiğimiz günlerde Web WhatsApp ile tarayıcı üzerinden uygulamayı kullanabilme özelliğinden sonra, şimdi de Facebook aracılığı ile WhatsApp'a giriş yapma imkanı sağlayan bir hizmet geliyor.

Kullanıcılar yakın gelecekte alpha.whatsapp.com sitesinden Facebook hesabı ile WhatsApp’a bağlanıp aynı anda hem Facebook bildirim ve mesajlarını, hem de WhatsApp mesajlarını bir arada görebilecekler. Hürriyet'te yer alan habere göre, Facebook’un WhatsApp’ı satın aldıktan sonra iki uygulamayı birbirine bağlayan en büyük yeniliklerden biri bu hizmet olacak.



Yakın gelecekte tüm kullanıcılara sunulacak 

 

Öte yandan iddiaya göre Facebook ile entegre olan WhatsApp'ın alpha.whatsapp.com adresinden şimdilik sadece WhatsApp çalışanlarının girişine izin verilmesi ise bilgiler arasında.



Üniversiteliler en çok WhatsApp kullanıyor



WhatsApp'ı web üzerinden kullanmak için web.whatsapp.com adresini ziyaret ettikten sonra, telefonunuzdaki WhatsApp uygulamasını açıp ekrandaki QR kodunu taratmanız gerekiyor. Web'den sohbet edebilmeniz için telefonunuzun internete bağlı olması ve bağlantıyı kesmemeniz gerekiyor.

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