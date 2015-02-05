Facebook depresyona sürüklüyor

Yeni bir araştırmaya göre, sosyal paylaşım sitesi Facebook'u "başkalarının hayatlarını gözetlemek için" kullanmak, kişinin psikolojisi üzerinde olumsuz etki yaratabiliyor.

ABD'deki Missouri-Columbia Üniversitesi'nden uzmanlar, Facebook'un farklı kulllanım amaçları ve bunların insan psikolojisi üzerindeki etkilerini araştırdı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Singapur'da yapılan ve 700 öğrencinin katıldığı araştırmada, Facebook kullanıcıları, arkadaşlarının paylaşımlarına bakıp kendi hayatlarını onlarınkilerle kıyaslama eğilimde olabiliyor.

Bu kıyas sonucu arkadaşlarının hayatlarına özenmek de, kişiyi depresyona sürükleyebiliyor.

Araştırma ekibinden Margaret Duffy "Facebook, aile ve arkadaşlarla iletişim halinde kalmak için kullanıldığında faydalı ve eğlenceli olabilir. Ancak bu sosyal paylaşım sitesi, listenizdeki arkadaşlarınızın zenginlik ya da iyi bir ilişki içinde olduğunu görüp, bu duruma imrenmenize ve sonunda depresyona sürükleyecek duygular beslemenize neden olabilir" diyor.

Araştırma süresince, Facebook'u sadece arkadaşlarıyla iletişim kurmak için kullananların psikolojilerinde, herhangi bir negatif değişiklik gözlenmedi.

Ancak arkadaşlarının paylaşımlarına bakıp onların yaptıkları tatillere ya da ilişkilerine özenen kullanıcılar, bu durumdan ruhsal olarak olumsuz etkilendiklerini belirttiler.