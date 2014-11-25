Whatsapp yazışmaları saklıyor mu?

Dünyada şu anda en fazla metin tabanlı mesajlaşma aracı olarak kullanılan uygulama olan WhatsApp’ın 600 milyonu geçkin kullanıcısı bulunuyor. WhatsApp, kişisel bilgileri toplamayı seven Facebook tarafından satın alındıktan sonra “bilgileri toplamaya devam ediyor mu?” sorusu kullanıcıların en büyük endişesi oldu.

WhatsApp, gizlilik notlarına göre kişi isimleri ve adresleri saklamıyor. Kişi isimleri ve numaralar, WhatsApp’ın sunucularında değil de telefonunuzda eşitleniyor. Facebook’un aksine WhatsApp, konum bilgisini de toplamıyor.

Bunların dışında WhatsApp, uygulama üzerin den gönderilen verilerin güvenliliğini garantilemiyor. Yani eğer hack’lenirseniz mesajlarınız riskte olabilir.

Mesajlarınız toplanıyor mu?

WhatsApp, mesajlarınızı uzun süre saklamıyor. Sunucular, teslim edilmeyen mesajları 30 gün saklıyor, bu süre içerisinde mesaj teslim edilmemişse siliniyor.

WhatsApp gizlilik notlarına göre hizmet, tarih damgaları ve mesajların hangi numaralara gönderilip hangilerinden alındığı gibi günlük bilgileri saklıyor. Hizmet üzerinden alınan dosyalar, “kısa bir süre” saklandıktan sonra siliniyor.

Whatsapp satın alındıktan sonra işler değişir mi?

WhatsApp’ın kurucusu olan Jan Koum ve Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, WhatsApp’ta hiçbir şeyin değişmeyeceğini söylüyor. Koum olayı bir adım daha öteye taşıyarak temel değerlerin ve inançlarının değişmeyeceğini söylüyor.

Gizliliğiniz konusunda endişeniz varsa ne yapabilirsiniz?

Eğer kişisel gizliliğiniz konusunda endişeniz varsa, iCloud özelliğinizi kapatabilir, profil resminizi, son göründüğünüz tarihi ve durumunuzu sadece adres defterinizdeki kişilere göstermeyi tercih edebilirsiniz.

WhatsApp’ın Android uygulamasında yeni sunmaya başladığı şifreleme işlevi de, mesajlarınızın başka kişiler tarafından okunmadığı konusunda içinizi rahatlatabilir.