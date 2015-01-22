WhatsApp masaüstü uygulaması yayınlandı



Dünya genelinde en yaygın kullanılan ücretsiz mesajlaşma servisi olan WhatsApp, Google'ın Chrome tarayıcısı üzerinden çalışıyor. Bunun için hazırlanan web uygulamasının https://web.whatsapp.com adresinden bilgisayara kurulması gerekiyor.

Kurulum sırasında ekrana gelen QR kodunun telefona "okutulması", mobil cihazınızın web uygulamasıyla "eşleşmesini" sağlıyor. İşlem tamamlandıktan sonra kullanıcı sohbetine telefon ya da bilgisayarında devam edebiliyor.

Web uygulamasından iPhone kullanıcıları yararlanamayacak

WhatsApp'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, web uygulamasının mobil cihazın "genişletilmesi" olarak tasarlandığı vurgulandı. Whatsapp'in web uygulaması şimdilik yalnızca Google Chrome üzerinden çalışırken, iPhone kullanıcılarının hizmetten yararlanamadığı kaydedildi. WhatsApp'in açıklamasında, "Apple platformuna has sınırlandırmaların buna engel olduğu" vurgulandı.