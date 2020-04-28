WhatsApp'a canlı yayın odası geliyor

Facebook, geçtiğimiz günlerde Messenger için duyurduğu yeni özelliği Rooms’u şimdi WhatsApp’ta da kullanılabilir hale getirmek için çalışmalara başladı



Koronavirüs salgını, dünya çapında insanların iletişim alışkanlıklarının da değişmesine neden oldu. Evden çalışmak zorunda kalan birçok çalışan, uzaktan eğitim alan öğrenciler ve aileleriyle görüşmek isteyen diğer insanlar, geçmişte olduğundan çok daha yoğun bir şekilde video konferans uygulamalarını kullanıyorlar.

Webtekno'nun haberine göre; video konferans uygulamalarının popüler hale gelmesi, sosyal medya devi Facebook’un da bu alanda harekete geçmesine neden oldu. Bu konuda ilk hamlesini yapan Facebook, geçtiğimiz günlerde Messenger Rooms özelliğini duyurmuştu. Şimdi ortaya çıkan bir bilgi, Facebook’un Messenger Rooms’u WhatsApp’a da taşıyacağını gösteriyor.



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Facebook’un yeni Messenger Rooms özelliği ile canlı yayın yapan bir kişi, paylaştığı bağlantı ile diğer insanların istediği zaman katılabileceği bir Canlı Yayın Odası kurmuş olacak.



WhatsApp ve Messenger’ın yaygın olarak kullanılması, Messenger Rooms’un ayrı bir uygulama kurulmadan kullanılmasını sağlıyor.



Yeni bir uygulama kurulmaması ise kullanıcıların bu özelliği yaygın bir şekilde kullanabilmesini sağlayabilir.

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