Zoom aracılığıyla eğitim programına katılan binlerce öğretmenin bilgileri çalındı!

İstanbul'da 'Kendini Geliştir Geleceği Değiştir' adlı proje kapsamında 'Strateji Üsküdar' programına katılan öğretmenlerin kişisel verileri hack'lendi. Eğitimin görüntülü konuşma programı 'Zoom' üzerinden gerçekleştirileceği ilan edilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin kişisel verilerinin çalındığını doğrularken, Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) soruşturma başlattığını açıkladı.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre; yapılan açıklamada "BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi programa hacker saldırısını 13 Nisan’da tespit etti. Bakanlığımız, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı da konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Sorumlular hakkında da soruşturma açıldı" ifadelerine yer verildi.

Sanal korsanlık skandalı kapsamında 4 bin 552 öğretmenin ad/soyad, kimlik numarası ve e-posta adresinin de yer aldığı iletişim bilgileri bir sitede yayınlandı.

MEB, hacker saldırısının ilk belirlemelere göre Üsküdar’daki program bazında gerçekleştiğini ve genele yayılmadığını açıkladı.

Programa kimler katılmıştı?

Programa 17 üniversiteden çok sayıda profesör ve doçent düzeyinde akademisyen ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri konuşmacı olarak katılmıştı.



Program süresinde öğretmenlerin 162 eğitim alacağı duyurulmuştu. Proje 67 seminer ve 95 atölyeden oluşuyordu.