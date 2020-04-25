Facebook yeni özelliği Messenger Rooms'u duyurdu; 50 kullanıcı, görüntülü konuşabilecek

Facebook, Zoom’un video konferans başarısından pay almak için, görüntülü konuşma imkânı sunan Messenger Rooms özelliğini duyurdu. Messenger Rooms, 50 kullanıcıya kadar video konferanslar yapmanıza olanak tanıyor.



Webtekno'nun haberine göre; yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle evlerine kapanan insanlar Zoom başta olmak üzere çeşitli video konferans uygulamalarına yöneldi.



Facebook, “Messenger Rooms” isimli özelliğini duyurdu. Bu yeni özellik, aynı anda 50 kişiyle görüntülü sohbet etmenizi sağlıyor. Messenger üzerinden oluşturulabildiği gibi haber akışları, gruplar ve etkinlikler üzerinden de oluşturulabilen video konferans odaları, 50 kişiye aynı anda görüntülü konuşma imkânı tanıyarak Zoom’a meydan okuyor.

Koronavirüs pandemisi ilk ortaya çıktığında video konferans yapmaya en müsait uygulama olan Zoom, bu sebeple kısa sürede kullanıcı sayısını 10 milyondan 300 milyona çıkarmıştı.



Piyasadaki boşluğu gören Facebook gibi büyük şirketler ise uygulamalarına video konferans özellikleri getirerek bu pastadan kendilerine pay almak istiyorlar.