Washington'da esrar kullanımı yasallaştı

Bugünden itibaren geçerli hale gelen düzenlemeyle, 21 yaşın üzerindekiler 56 gramın altında esrarı üzerinde taşıyabilecek, evde de esrar bitkisini küçük saksılarda yetiştirebilecek.

Esrar ticareti ya da kamusal alanlarda içilmesi ise hâlâ yasak.

Böylece ABD'nin başkenti, Alaska, Colorado ve ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletinin ardından esrar kullanımını serbestleştiren dördüncü yer oldu.

Geçen yıl Kasım ayında konuyla ilgili bir referandum düzenlenmiş ve Washington DC halkının büyük çoğunluğu esrarın yasallaştırılmasını desteklemişti.

Esrar siyaseti gerdi

Ancak esrar tartışmaları Washington DC'deki idarecilerin arasını açmış durumda.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, yasal olarak Washington DC bir eyalet değil, federal bölge. Bu nedenle yapılacak düzenlemeler için ABD Kongresi'nin onayı gerekiyor.

ABD Kongresi'nden iki üye, esrar düzenlemesini onaylayan Belediye Başkanı Muriel Bowser'a bir mektup göndererek, "Eğer bu uygulamayı yürürlüğe koyarsanız yasaları çiğnemiş olacaksınız" dedi.

İki Kongre üyesine göre Aralık ayında onaylanan Federal bütçe, Washington DC'de esrarın serbest bırakılmasını engelliyor.

Ancak Belediye Başkanı Bowser, yasal bir engel olmadığını, çünkü referandum sonucunun bütçenin kabulünden önce alındığını savunuyor.

Mektubun yazarlarından Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Jason Chaffetz, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamalarda "Eğer bu uygulama başlarsa Belediye Başkanı bile bile yasaları çiğnemiş olacak. Bunun ağır sonuçları vardır. Hapse bile girebilirsiniz" dedi.

Belediye Başkanı Bowser ise "Kongre üyelerinin iddialarını kabul etmiyoruz. Bu işi bizi tehdit etmeden çözmenin daha makul yolları var" diye yanıt verdi.

Bu tür durumlarda soruşturma açma yetkisi ABD Adalet Bakanlığı'nda. Ancak Kongre, Washington DC'nin bütçe fonlamasını askıya alarak Belediye Başkanı üzerinde baskı kurma imkanına sahip.