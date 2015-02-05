Seattle’da bakımevinde esrar otomatı!

Esrar kullanımının ABD'nin bazı eyaletlerinde kısmen yasal hale gelmesinin ardından Seattle şehrindeki bir bakımevine konulan marihuana otomatı dün hizmete girdi.

"ZaZZZ" isimli makine, müşterilerin kimlik bilgilerini alarak maddeyi kullanmasında bir sakınca olup olmadığını denetledikten sonra paket halindeki esrarı veriyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, içinde kendir yağı şişesi gibi uyuşturucu ve enerji verici başka maddelerin de bulunduğu otomattan bir paket esrar almak için 15 dolar ödemek gerekiyor.