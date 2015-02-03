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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da hastalara esrar serbest olacak

Federal Hükümet'in Uyuşturucuyla Mücadele Sorumlusu Marlene Mortler, ağır hastalıkların tedavisinde esrarın kullanımı için yeni düzenlemelere gidileceğini söyledi.

03 Şubat 2015 12:22


"Die Welt" gazetesine konuşan Mortler, ağır hastaların esrardan kaynaklanan giderlerinin sağlık sigortalarınca karşılanmasını sağlayacaklarını söyledi.

İlgili düzenlemenin bu yıl içinde Federal Meclis gündemine getirileceği, 2016'dan itibaren yasanın yürürlüğe girmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Bazı uzmanlara göre bir merkezî sinir sistemi hastalığı olan MS hastalarında esrar olumlu etkide bulunuyor.

Ayrıca kanser tedavisi çerçevesinde iştahsızlığa karşı ya da AIDS veya ağrı terapilerinde de tıbbî bir araç olarak gündeme getiriliyor.

Almanya'da yürürlükteki uyuşturucuyla mücadele yasası ağır hastalıkların tedavisinde esrar kullanımına izin vermiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Federal Hükümet Uyuşturucuyla Mücadele Sorumlusu Marlene MortlerWelt34;MortlerFederal MeclisAIDSDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NHBK

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