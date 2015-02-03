Almanya'da hastalara esrar serbest olacak



"Die Welt" gazetesine konuşan Mortler, ağır hastaların esrardan kaynaklanan giderlerinin sağlık sigortalarınca karşılanmasını sağlayacaklarını söyledi.

İlgili düzenlemenin bu yıl içinde Federal Meclis gündemine getirileceği, 2016'dan itibaren yasanın yürürlüğe girmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Bazı uzmanlara göre bir merkezî sinir sistemi hastalığı olan MS hastalarında esrar olumlu etkide bulunuyor.

Ayrıca kanser tedavisi çerçevesinde iştahsızlığa karşı ya da AIDS veya ağrı terapilerinde de tıbbî bir araç olarak gündeme getiriliyor.

Almanya'da yürürlükteki uyuşturucuyla mücadele yasası ağır hastalıkların tedavisinde esrar kullanımına izin vermiyor.