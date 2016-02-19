T24 LogoT24 Logo
Gündem

Wall Street Journal: Türkiye, Ankara saldırısını YPG'nin yaptığına dair kanıt sunamadı

Bir diplomat “Sadece ekipman üzerinden teknik bağlantıyı kurdular. Failin geçmişine dair daha fazla bilgi paylaşmadılar” dedi

19 Şubat 2016 15:15

Ankara’da askeri servis aracına düzenlenen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırının arkasında Suriyeli Kürtlerin silahlı örgütü Halk Savunma Birlikleri’nin (YPG) olduğu iddiasıyla Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan, bir kanıt sunulamadığı belirtildi. Bakanlık, dün akşam Birleşmiş Milletler’in (BM) beş daimi üyesinin yanısıra Hollanda, Almanya büyükelçileri ve AB daimi temsilcisini bakanlığa davet ederek saldırıya ilişkin bilgilendirme toplantısı yapmıştı.

Diken’in The Wall Street Journal’dan aktardığı habere göre, toplantıya katılan bir diplomat, Türkiye’nin Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki PKK saldırısında kullanılan patlayıcı düzeneğinin Ankara’daki saldırıda kullanılanla benzerliğini YPG bağlantısına kanıt olarak gösterdiğini söyledi.

Diplomat, Türk yetkililerin kendilerine uluslararası destek çağrısında bulunduğunu, ancak görüşmede ‘saldırıyı YPG’ye bağlayan doğrudan kanıt sunmadıkları’nı söyledi. Diplomat, “Sadece ekipman üzerinden bu teknik bağlantıyı kurdular. Failin geçmişine dair daha fazla bilgi paylaşmadılar” diye konuştu.

Oysa Başbakan Ahmet Davutoğlu kesin bir ifadeyle YPG irtibatının ortaya konduğunu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu yöndeki bilgi ve belgelerin elllerinde olduğunu söylemişti.

ETİKETLER

wall street journalankara patlamasıdiken28 kişi

İlgili Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'nin daimi üyelerine ve Almanya'ya davet

Ankara'daki Büyükelçiler, dün Ankara'da meydana gelen bombalı saldırı hakkında bilgilendirildi

Cem Küçük: Ankara saldırısının muhtemel faili Rusya'dır!

''Devletin en tepesindeki güvenlik bürokratları saldırının arkasında ihtimallerden biri olarak Rusya’yı görüyor''

Başbakan Davutoğlu, Ankara saldırısının gerçekleştiği yere karanfil bıraktı

Davutoğlu, saldırının gerçekleştiği Merasim Sokak'da incelemelerde bulundu

PYD'den Ankara saldırısıyla ilgili açıklama: Biz de MİT'i suçluyoruz!

"IŞİD, El Nusra, Ahrar’ur Şam gibi terörist örgütlere karşı savaşırken, neden gidip terörist bir saldırı yapalım?"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24