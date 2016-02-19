Wall Street Journal: Türkiye, Ankara saldırısını YPG'nin yaptığına dair kanıt sunamadı

Ankara’da askeri servis aracına düzenlenen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırının arkasında Suriyeli Kürtlerin silahlı örgütü Halk Savunma Birlikleri’nin (YPG) olduğu iddiasıyla Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan, bir kanıt sunulamadığı belirtildi. Bakanlık, dün akşam Birleşmiş Milletler’in (BM) beş daimi üyesinin yanısıra Hollanda, Almanya büyükelçileri ve AB daimi temsilcisini bakanlığa davet ederek saldırıya ilişkin bilgilendirme toplantısı yapmıştı.

Diken’in The Wall Street Journal’dan aktardığı habere göre, toplantıya katılan bir diplomat, Türkiye’nin Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki PKK saldırısında kullanılan patlayıcı düzeneğinin Ankara’daki saldırıda kullanılanla benzerliğini YPG bağlantısına kanıt olarak gösterdiğini söyledi.

Diplomat, Türk yetkililerin kendilerine uluslararası destek çağrısında bulunduğunu, ancak görüşmede ‘saldırıyı YPG’ye bağlayan doğrudan kanıt sunmadıkları’nı söyledi. Diplomat, “Sadece ekipman üzerinden bu teknik bağlantıyı kurdular. Failin geçmişine dair daha fazla bilgi paylaşmadılar” diye konuştu.

Oysa Başbakan Ahmet Davutoğlu kesin bir ifadeyle YPG irtibatının ortaya konduğunu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu yöndeki bilgi ve belgelerin elllerinde olduğunu söylemişti.