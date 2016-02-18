T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'nin daimi üyelerine ve Almanya'ya davet

Ankara'daki Büyükelçiler, dün Ankara'da meydana gelen bombalı saldırı hakkında bilgilendirildi

18 Şubat 2016 17:08

Birleşmiş Millet Genel Kurulu'ndaki 5 daimi ülke ABD, Birleşik Krallık, Fransa Rusya ve Çin büyükelçileri ile Almanya büyükelçisi Ankara'daki saldırı hakkında bilgilendirilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin  (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya'nın (P5+1) Ankara'daki Büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı tarafından bugün Dışişleri Bakanlığı'na ayrı ayrı davet edilerek dün Ankara'da meydana gelen menfur terör saldırısı hakkında bilgilendirildiği belirtildi. Ayrıca, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AB Dönem Başkanı sıfatıyla Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi de bu konuda bilgilendirildi. 

ETİKETLER

dışişleri bakanlığıbm5daimiüyeabdingilterefransarusyaçinalmanyadavetankarasaldırıbilgilendirme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24