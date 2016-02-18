Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'nin daimi üyelerine ve Almanya'ya davet

Birleşmiş Millet Genel Kurulu'ndaki 5 daimi ülke ABD, Birleşik Krallık, Fransa Rusya ve Çin büyükelçileri ile Almanya büyükelçisi Ankara'daki saldırı hakkında bilgilendirilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya'nın (P5+1) Ankara'daki Büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı tarafından bugün Dışişleri Bakanlığı'na ayrı ayrı davet edilerek dün Ankara'da meydana gelen menfur terör saldırısı hakkında bilgilendirildiği belirtildi. Ayrıca, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AB Dönem Başkanı sıfatıyla Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi de bu konuda bilgilendirildi.