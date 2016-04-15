Emisyon skandalı sonrası Volkswagen'in Avrupa'da pazar payı 5 yılın en düşük seviyesinde

Alman otomotiv devi Volkwagen'in Avrupa'da pazar payı, emisyon skandalının etkisiyle 2016 ilk çeyrekte son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Dünya'nın haberine göre, Skoda ve Audi'nin da aralarında olduğu tüm Volkswagen markalarının Avrupa'da toplam pazar payı yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 24,4'ten yüzde 23,4'e düştü.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre yılın ilk 3 ayında Avrupa'da araç satışları yüzde 8,1 artarak 3,93 milyon adet olurken, Mart ayında da talep yüzde 5,7 artışla 1,74 milyon seviyesinde gerçekleşti.

Volkswagen ilk 3 ayda Avrupa'da grup olarak satışlarını yüzde 3,5 artırırken, kendi markası ile satışları yüzde 0,5 geriledi. Mart ayında Volkswagen markası ile satışlar yüzde 1,6 düşerken, grup satışları yüzde 2,3 arttı.