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Ekonomi

Emisyon skandalı sonrası Volkswagen'in Avrupa'da pazar payı 5 yılın en düşük seviyesinde

Volkswagen'in Avrupa'da pazar payı 5 yılın en düşük seviyesine indi

15 Nisan 2016 13:51

Alman otomotiv devi Volkwagen'in Avrupa'da pazar payı, emisyon skandalının etkisiyle 2016 ilk çeyrekte son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. 

Dünya'nın haberine göre, Skoda ve Audi'nin da aralarında olduğu tüm Volkswagen markalarının Avrupa'da toplam pazar payı yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 24,4'ten yüzde 23,4'e düştü.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre yılın ilk 3 ayında Avrupa'da araç satışları yüzde 8,1 artarak 3,93 milyon adet olurken, Mart ayında da talep yüzde 5,7 artışla 1,74 milyon seviyesinde gerçekleşti.

Volkswagen ilk 3 ayda Avrupa'da grup olarak satışlarını yüzde 3,5 artırırken, kendi markası ile satışları yüzde 0,5 geriledi. Mart ayında Volkswagen markası ile satışlar yüzde 1,6 düşerken, grup satışları yüzde 2,3 arttı.

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