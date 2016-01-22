Volkswagen, Avrupalı müşterilerine tazminat vermeyecek

Volkswagen egzoz gazı skandalı nedeniyle Avrupalı müşterilerine Amerikalı müşterilerine olduğu gibi tazminat ödemeye gerek olmadığına karar verdi.

Vatan'da yer alan habere göre; Volkswagen İsveç enformasyon şefi Marcus Thomasfolk’ta bu iki ayrı pazar arasında farkın olmasını mantıklı olarak değerlendirdi.



VW şirketi,bu kararını Amerika’da yetkili kurumlarla görüşmelerinin uzun zaman alacağını, bu uygulamanın Amerikalı müşterilerin mağduriyete uğramasını önlemeye yönelik olduğuna dayandırıyor.



AB Komisyonu Başkanı Elzbieta Bienkowska geçtiğimiz hafta Volkswagen Başkanı Matthias Müller’e gönderdiği mektupta Amerika’daki müşterilere tanınan hakların Avrupalı müşterilere de tanınmasını talep etmişti.

Dün Bienkovska ve Müller arasında Brüksel’de yapılan toplantının ardından Volkswagen Başkanı şirketin Avrupa’da müşterilere satılan otomobillerin bakım ve tamiratları üzerine yoğunlaştığını, Avrupa ve Amerika’daki durumun doğrudan karşılaştırılamayacağını söyledi.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada da Komisyon Başkanı Elzbieta Bienkowska’nın Volkswagen şefine Avrupa’daki müşterlerin de Amerika’daki müşterilere sağlanan olanaklardan yararlanması gerektiği görüşünü tekrarladığı, Matthias Müller’in konu ile ilgili tekrardan AB Komisyonu’na geri dönme sözü verdiği belirtildi.



