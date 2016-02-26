Volkswagen'e emisyon skandalından etkilenen araçların tamiri için 1 ay süre tanındı

ABD'de federal mahkeme emisyon skandalı nedeniyle Volkswagen (VW) ile skandalı ortaya çıkaran EPA'ya çözüm konusunda anlaşma sağlamaları için bir ay süre tanıdı.

ABD'de San Francisco Federal Mahkemesi Yargıcı Charles Breyer, Volkswagen VW ve ABD Çevre Koruma Ajansına (EPA) emisyon manipülasyonun etkilenen araçların tamiri konusunda anlaşmaları için 24 Mart 2016'ya kadar süre verdi.

Yanıltıcı yazılımdan etkilenen yaklaşık 600 bin aracın geri çağırılmasına yönelik talepleri hâlâ yerine getirmeyen VW'nin avukatı Robert Giuffra, mahkemede şirketin ABD Adalet Bakanlığı, EPA ve California Çevre Koruma Ajansı ile görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

EPA ve Kalifornia Çevre Koruma Ajansı, ABD'de yaklaşık 600 bin dizel araçta bulunan yanıltıcı yazılımla emisyon testlerini çarpıtan VW'den geçen yılın Kasım ayında araçların geri çağırılması için 45 iş gününde resmi bir plan sunulmasını talep etmişti.

ABD Adalet Bakanlığı ise emisyon testi sonuçlarını manipüle ettiğini kabul eden VW'e Ocak başında 46 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.

EPA, 18 Eylül 2015'de Volkswagen'in ABD'de sattığı bazı araçlarda yanıltıcı bir yazılımla emisyon testlerinde manipülasyon yaptığını ve bu şekilde çevreyi 40 kat daha fazla kirlettiğini açıklamıştı.

Bunun ardından Volkswagen, dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracının emisyon testi manipülasyonuna neden olan yazılımla donatıldığını kabul etmiş ve zararın karşılanması için 6,5 milyar Euro'luk bütçe ayırdığını duyurmuştu.

Volkswagen şirketi, 78 yıllık tarihindeki bu en büyük skandalın ardından yürüttüğü iç soruşturmada 10 üst düzey yöneticisinin işine son verirken, firmanın CEO'su Martin Winterkorn da istifa etmişti.