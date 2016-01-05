ABD Volkswagen'e dava açtı

ABD Adalet Bakanlığı egzoz gazı emisyon testlerinde hile yaparak çevre yasalarına aykırı davranış sergileyen Alman otomobil devi Volkswagen’e dava açtı. Şirketin dava sonucunda 18 milyar dolara kadar ceza alabileceği belirtiliyor.

Ahmet Yıldırım’ın haberine göre; ABD'nin Çevre Koruma Müdürlüğü (EPA) tarafından Detroit'de açılan davada, VW egzoz gazı skandalı nedeniyle ABD’de satışı gerçekleştirilen 600 bin dizel araçta temiz hava yasalarını (Clean Air Act) ihlal etmekle suçlanıyor.

Alman haber sitesi Spiegel Online, dava neticesinde Volkswagen’in 18 milyar dolara kadar ceza alabileceğine dikkat çekerken, 1963 yılında kabul edilen Clean Air Act’ta yer alan otomobil endüstri için istisna hükmün Volkswagen için umut olabileceğini yazdı.

Geçtiğimiz yıl Volkswagen’in dünya genelinde 11 milyon dizel otomobile yerleştirdiği özel yazılımla karbon emisyon oranlarında hile yaptığı ortaya çıkmıştı.

Volkswagen, dizel araçlarda emisyon değerlerini özel bir programla düşük gösterdiğini Çevre Koruma Müdürlüğü EPA’ya itiraf etmişti. Sözkonusu davanın Volkswagen ile birlikte skandala karıştığı ortaya çıkan Audi ve Porsche’yi de kapsadığı belirtiliyor.

VW tarafından davaya ilişkin ayrıntılar bilinmediği için henüz bir açıklama yapılmadı.