Volkswagen'in çözüm formülü



Detroit'teki otomobil fuarına katılmak üzere ABD'ye giden Volkswagen (VW) holdinginin yönetim kurulu başkanı Matthias Müller, Amerikan Çevre Koruma Ajansı EPA'nın genel müdürü Gina McCarthy ile bir araya gelecek.

EPA elan, VW'nin egzoz değerleri düşük gösterilen dizel motorlu 580 bin araçtaki manipülasyonu bertaraf etmek için VW'nin yaptığı önerileri inceliyor. Şirketin hatasını telafi etmek için ne gibi önerilerde bulunduğu bilinmemekle birlikte yönetim kurulu başkanı Müller 100 bin otomobilin sahiplerinden geri alınabileceğini söyledi.

Soruşturmayı engelleme suçlaması

VW'ye yöneltilen eleştiriler artıyor. Şirket, istenen belgeleri teslim etmeyip soruşturmayı engellemekle suçlanıyor. Havayı yumuşatmak için ABD'ye giden Matthias Müller bir radyoya yaptığı açıklamada, servise çağırma yerine geri alma önerisinin üç motor neslinden ikincisini ilgilendirdiğini söyledi. Müller söz konusu motorların tadilatının son derece pahalı olacağını ve uzun zaman alacağını belirtti. Müller bu motorun ABD'de satılan 103 bin otomobile monte edildiğini açıkladı.

Alman malı otomobil satışlarını olumsuz etkiledi

VW şirketi 2015 yılının eylül ayında, bütün dünyada satılan dizel motorlu araçların azot oksit emisyonunu ölçen aygıtın test aşamasında manipülasyon yoluyla düşük değerler gösterdiğini itiraf etmişti. Skandalın şirkete milyarlarca dolara mal olacağı tahmin ediliyor. Skandal ABD'deki Alman malı otomobil satışlarını olumsuz etkiledi. Otomotivciler birliği başkanı Matthias Wissmann 2016 yılında Alman markalarının ABD'deki satış sayısının artacağını sanmadığını söyledi.