Volkswagen 177 bin Passat’ı geri çağırıyor



Yanıltıcı yazılımla emisyon testi sonuçlarını manipüle etmesinin ortaya çıkmasıyla sarsılan Volkswagen şimdi de çok sayıda Passat model aracı geri çağırdı. Dünya çapında 2014 ve 2015 model 177 bin aracın, merkezi elektrik sisteminde tespit edilen sorunlar nedeniyle servis istasyonlarına geri gelmesi gerekiyor. Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin (KBA) internet sayfasında yapılan açıklamada, muhtemelen tam oturmayan bir elektrik konnektörü yüzünden motorun durma olasılığının bulunduğu bildirildi. Bir Volkswagen sözcüsü de geri çağırma kararının doğruluğunu teyit etti.

Uzun süre ertelenmemesi gerek

Motorun durmasıyla ışıkların da sönebileceği belirtilirken, fren servo ünitesi ile hidrolik direksiyon performansındaki düşüşün ise, güvenlik açısından akut bir sorun yaratacak düzeyde olmadığı kaydediliyor. Bu araçların sahiplerine yakında mektupla bilgi verileceği, ancak isteyenlerin daha da önce servis istasyonlarına başvurabileceği bildiriliyor. Sözkonusu arızanın otomobilin kullanılmamasını gerektirecek bir sorun olmadığı kaydedilirken, ancak uzun bir süre de ertelenmemesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Skoda Superb'de de benzeri sorun mevcut

Bu arıza ile ilgili dünya çapında herhangi bir kaza olduğuna dair ellerinde bir bilgi olmadığını açıklayan Volkswagen sözcüsü, muhtemelen tam oturmayan elektrik konnektörü ile ilgili muayenenin yaklaşık 20 dakika sürdüğünü belirtti. “kfz-betrieb.vogel.de” adlı internet portalında ayrıca Passat'ın platform, motor ve şanzıman kardeşi olan 2015 model 25 bin Skoda Superb araçta da aynı sorunun mevcut olduğu bildirildi. Volkswagen 2014 yılında Passat serisinden yaklaşık 750 bin araç satmıştı.