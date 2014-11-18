Volkan Demirel olayının perde arkasında neler yaşandı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinin teknik direktör Fatih Terim’i arayarak Türkiye Kazakistan maçı öncesinde küfür edildiği gerekçesiyle önce sahayı ardından stadı terk eden Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel’i çağırmasını istediği ortaya çıktı. Hürriyet gazetesinden Ali Naci Küçük ve Ahmet Ercanlar’ın haberine göre, TFF yetkilileri Terim’i arayarak “Aman hocam... Doping kontrolünde çekilecek kurada Volkan Demirel’in ismi çıkabilir. Kendisi statta olmazsa yanarız” dediği öğrenildi.

Türkiye, Kazakistan maçı öncesinde Volkan Demirel’in sahaya çıkmayı reddetmesini ve maçın ardından yaşanan gazetecilere dayak olayını konuşurken Hürriyet gazetesinden Ali Naci Küçük ve Ahmet Ercanlar, Volkan Demirel olayının perde arkasın yazdı.

Ali Naci Küçük ve Ahmet Ercanlar’ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (18 Kasım 2014) nüshasında yayımlanan, “Aman hocam Volkan'ı geri çağır” başlıklı haberi şöyle:

‘Aman hocam Volkan'ı geri çağır’

O gece neler oldu? Türkiye bu kısa sorunun altındaki büyük hikayeyi, kaleci Volkan Demirel’in ve milli takımın yaşadıklarını merak ediyor.

İsterseniz gelin A’dan Z’ye Volkan olayının tüm perde arkasını birlikte aralayalım.

Üst üste yaşanan ve bir türlü çözülemeyen krizin analizini yapalım.

Ve Kazakistan karşılaşmasında, saat 21.00’de başlayan ve ertesi gün sabaha karşı 01.00’e kadar devam eden olaylara göz atalım...

‘Ben hocama anlatacağım’

Volkan Demirel küfürlere karşı tepki göstererek soyunma odasına doğru hareketlenir.

Yanına koşarak gelen kaleci antrenörü Bülent Alper Boğuşlu’ya ilk tepkisini gösterir:

- Hocam dayanamıyorum. Herkesin ailesi var.. Moralim bozuldu, oynayamayacağım.

Boğuşlu, “Aman Fatih Hoca’ya danışmadan bir şey yapma” diyerek tecrübeli kaleciyi uyarır. Aldığı yanıt ise kısadır;

- Ben hocama anlatırım merak etmeyin…

Ve kıyamet kopmaya başladı

Volkan, Fatih Terim ile bir araya gelir. Soyunma odasında durumu anlatır ve oynayamayacağını belirtir. Terim durumu anlayışla karşılar.

Volkan stattan ayrılmak için izin ister. Fatih Hoca da bu izni verir. Hatta federasyonun Mercedes Vito marka aracını tahsis eder.

Volkan Demirel, o sinirle stadyumdan ayrılır ve evinin yolunu tutar.

Ama asıl kıyamet bu dakikadan sonra kopar.

Volkan’ın stattan ayrıldığını duyan Türkiye Futbol Federasyonu hukukçuları ayağa kalkar.

Ve hemen Fatih Terim’e ulaşırlar;

- Aman hocam.. Volkan’ı geri çağırın. 23’te bir bile şansı olsa doping kontrolüne gitmesi gerekebilir. Ve eğer kurada ismi çıkıp doping kontrolüne girmezse hem Volkan, hem de federasyon yetkilileri ceza alır.

Bu uyarı üzerine milli takım yetkilileri ve Fatih Terim, Volkan’a ulaşmaya çalışır.

Ama Volkan Demirel çoktan telefonunu kapatmıştır.

‘Aman Emre, Volkan’ı çağır’

Bunun üzerine TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, F.Bahçe yöneticisi Ömer Temelli’ye ulaşır. Temelli de hemen Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya’ya telefon açar.

- Aman Volkan’ı stada geri götürün.

Aramaya F.Bahçe kaptanı Emre Belözoğlu da katılır.

Hasan Çetinkaya ve Emre Belözoğlu, Volkan’ın evine ulaşırlar.

Ve milli kaleciyi ikna edip aynı arabayla Türk Telekom Arena’ya ulaşırlar.

Soyunma odasında tek başına

Volkan Demirel, stada girdikten sonra doğrudan soyunma odasına gider. Bu sırada ilk yarının yarısı oynanmıştır bile. Volkan’ın stattan ayrıldığını bilmeyen oyuncular devre arasında soyunma odasına girdiklerinde Volkan’ı orada kendilerini beklerken bulurlar.

Ama Terim maç havasından kopmamak için Volkan konusunu açmaz bile.

Herkes birbirine başarı diler ve ikinci yarıya çıkar.

4 saatlik git-gel trafiği

* 20:55 - Volkan Demirel, yedek kaleciler ile birlikte Türk Telekom Arena Stadı’na ısınmak için çıktı.

* 21:05 - Kendisine edilen küfürler üzerine Volkan Demirel sahayı terk etti.

* 21:10 - Futbol Direktörü Fatih Terim ile görüşen Volkan Demirel, stattan federasyonun aracıyla ayrıldı.

* 21:25 - Volkan’ın stattan ayrıldığını duyan TFF Hukukçuları hemen devreye girip Milli kalecinin geri çağrılmasını istedi.

* 21:30 - Volkan’a ulaşılamayınca F.Bahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ve Emre Belözoğlu ile görüşüldü.

* 21.45 Volkan, Acarkent’teki evine ulaştı. Telefonu çaldı. Arayan Emre’ydi.

* 22:10 - Volkan, yanında Emre ve Hasan Çetinkaya ile birlikte Arena’ya döndü.

* 01:00 - Volkan ile birlikte gelen Emre, Hasan Çetinkaya’yla stattan ayrıldı.

Oradan değil, arka kapıdan çıkın

Hayır... Biz suç mu işledik ki

Volkan ve Emre bu sözlerin ardından medya ordusunun beklediği kapıya yönelir. Ardından da büyük arbede yaşanır.

Karşılaşma bittikten sonra soyunma odasının kapısında bekleyen emniyet güçleri Volkan’ı kendisine küfür edenleri teşhis etmesi için görüntü odasına davet ederler.

Volkan küfür edenleri tek tek belirler. Ve daha sonra yeniden kendisini milli takım yetkilileri ile birlikte bekleyen Emre Belözoğlu ve Hasan Çetinkaya’nın yanına gelir.

3’ü birlikte stattan ayrılmak için harekete geçer.

TFF ve Terim’in medya sorumlusu Hande Sümertaş’tan uyarı gelir:

- Yukarıda bir basın ordusu var. Oradan çıkmayın.

Aynı uyarı emniyet güçlerinden de gelir.

Ancak başta Hasan Çetinkaya olmak üzere itiraz sesleri yükselir:

- Biz bir suç mu işledik ki, arka kapıdan kaçalım.

Bu sözlerin ardından medya ordusunun beklediği kapıya doğru yönelirler. Ve ardından herkesin bildiği olaylar patlak verir. Yumruklar havada uçuşur.

‘Biri çağırırsa içeri girerim’

Hasan Çetinkaya ve Emre Belözoğlu ile stada geri gelen Volkan Demirel, arabadan inmek istemez. “Buraya kadar geldim. Biri çağırırsa girerim içeri” diyerek arabada kalır. Ancak uzun çabalar sonucu soyunma odasına girer.