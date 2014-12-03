Victoria's Secret mankenlerine 'feminizm' içerikli soru sormak yasak!

Her yılın sonunda gerçekleştirilen Victoria’s Secret defilesine basın sansürü damga vurdu. Basın mensuplarına, mankenlere feminizmle ilgili soru sorulmaması yönünde talimat verildi.

Radikal'de yer alan habere göre, Londra’daki şovun kulisinde feminizm sorusunun yasak olduğunu firmanın PR’cısı duyurdu. Yasaklanan sorular arasında bulunan, “Kimi eleştirmenler şovun kadınları objeleştirdiğini söylüyor, buna ne yorum yapıyorsunuz?” ve “Feminist misiniz?” soruları dikkat çekti.

Şova yaklaşılan günlerde mankenlerin katı diyetler uyguladığı ve uzun saatler boyunca spor yaptığı bilinirken, defile, “kadın vücudunun nasıl olması gerektiğini” empoze ettiği için eleştiri topluyor.