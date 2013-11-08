Carmen Carrera Victoria's Secret'ın ilk trans modeli olabilecek mi?

Dünyaca ünlü iç çamaşırı firması Victoria's Secret'ın şovunda, Carmen Carrera isimli bir modelin yer alması için kampanya başlatıldı.

Radikal'de yer alan habere göre, Carmen Carrera'nın hayranları change.org isimli internet sitesinde imzaladıkları dilekçelerle ünlü modeli Victoria'a Secret meleklerinin arasına sokmak istiyor. Hakkında yaklaşık 23.000 imza toplanan Carrera'yı diğer ünlü modellerden ayıran çok önemli bir özelliği var: transseksüel olması.

İlk olarak 'America's next drag superstar' isimli yarışmaya katılan Carrera ismini de burada duyurdu. Model ajanslarıyla da çalışan Carrera geçtiğimiz hafta Los Angeles Moda Haftası'nda podyuma çıktı. Carmen, eğer kabul edilirse, Victoria'a Secret'ın ilk transeksüel modeli olacak.