Eski Victoria’s Secret meleği: Seks işçisi gibi hissediyordum

İç çamaşırı markası Victoria’s Secret’in eski modeli Kylie Bisutti, katıldığı televizyon programında yaşadığı zorlukları ve kariyerini neden sonlandırdığını anlattı. Dinsel inançlarından dolayı modelliği bıraktığını belirten Bisutti, “Sömürülüyordum. Seks işçisi gibi hissediyordum” dedi.

23 yaşındaki manken, 53 kilogram olmasına rağmen şişman olarak görüldüğünü anlattı. Bisutti, “Tanrı kalbimdekileri çok geç olmadan değiştirdiği için minnettarım” ifadelerini kullandı.

Bisutti, ‘Ben Bir Melek Değilim: Victoria’s Secret Modelliğinden Rol Modelliğe’ adlı kitabında dindar bir model olarak yarı çıplak pozlar verdiğinde ‘bir et parçası’ gibi hissetiğini belirtirken, Bisutti’nin açıklamaları Victoria’s Secret’ı kızdırdı.

Bisutti, hedefinde Victoria’a Secret olmadığını tüm moda endüstrisinin genç kızları sömürdüğüne dikkat çekti. Bisutti, mankenlik ajanslarını örnek göstererek “Çok zayıf olmak için büyük bir baskı var. Kilo vermek için sağlıksız şok diyetleri uyguladım” şeklinde konuştu.

2 yıl önce modelliği bırakan Bisutti, eşiyle birlikte Montana’da yaşıyor.