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Başbakan Erdoğan geçerken Victoria's Secret kepenk indirdi

Mağaza çalışanları içeride heyetin geçmesini beklerken, Başbakan'ın mağazanın önünden geçmesinin ardından, bir başbakanlık koruması gelerek, 'Artık kepengi açabilirsiniz' dedi

24 Ekim 2013 20:13

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan açılışını yaptığı AVM'de gezerken Victoria's Secret mağazasının kepenkleri indirtildi.

Başbakan Erdoğan 'ın bugün Ankara 'da açtığı AVM'yi gezmesi sırasında dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria's Secret mağazasının kepenkleri indirtildi. Korumalar, "Bizimle ilgisi yok" dedi.

Hürriyet 'ten Ümit Çetin'in haberine göre, AVM Müdürü, "Mağaza hazır olmadığı için talimatı ben verdim" dedi. Ancak Başbakan gittikten sonra kepenklerin açılması dikkat çekti.

Mağaza çalışanları içeride heyetin geçmesini beklerken, Başbakanın mağazanın önünden geçmesinin ardından, bir başbakanlık koruması gelerek, "Artık kepengi açabilirsiniz" dedi.

Bu talimatın ardından kepenk açılırken, basının ilgisi nedeniyle koruma amiri ve AVM müdürü mağazaya geldi. "Koruma amiri durumun bizimle alakası yok" diyerek sorumluluğu AVM müdürüne atarken, niçin korumanın kepengi açtırdığı sorusuna yanıt vermedi.

 

Talimatı ben verdim

 

AVM Müdürü de, konunun Başbakanlıkla alakalı olmadığını talimatı kendisinin verdiğini söyledi. Mağaza henüz hazır olmadığı için bu talimatı veren müdür de, hazır olmayan mağazanın niçin Başbakan geçtikten sonra açıldığı sorusuna yanıt veremedi.

Hürriyet’te yer alan haberin tamamını okumak için tıklayınız

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