Victoria Secret's meleklerinin kanatlarını bir Türk tasarlıyor

Milyonlarca insanı her yıl ekran başına kitleyen “Victoria’s Secret Yılbaşı Defilesi”nde, mankenlerin sahne şovlarına görkem katan kanatları iki yıldır Serkan Cura isimli Türk tasarımcı yapıyor.

Her yıl muhteşem sahne şovları ve iddialı iç çamaşırlarıyla tüm dünyanın merakını cezbeden Victoria’s Secret Yılbaşı Defilesi, 2 Aralık’ta İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşecek.

Gisele Bündchen, Candice Swanepoel, Adriana Lima, Alessandra Ambrossio gibi dünyanın en gözde mankenlerinden oluşan 11 güzel (Victoria’s Secret Melekleri), kıdemleriyle doğru orantılı olarak büyüyen kanatlar takacak. Defilenin vazgeçilmezi olan bu kanatlar ise geçen yılda da olduğu gibi Türk tasarımcı Serkan Cura tarafından yapılacak.

5 aydır çalışıyor

Cura, bu yılki kanatları Mayıs ayında çizmeye başlamış. 5’i baş melek olmak üzere 11 kanat meleği giydirecek olan modanın genç neferi, dünyaca ünlü mücevher markası Swarovski’den 150 bin renklendirilmiş kristal sipariş etti.

Cura, “Geçen yıl kuliste kanatların meleklere giydirilmesiyle uğraştığım için şovu ancak televizyondan izleyebilmiştim. Ancak yine de aldığım tepkiler karşısında onur duydum” dedi.

Jean Paul Gaultier’nin yanında yetişti...

Belçika’daki Antwerp Royal Academy Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden mezun olan Serkan Cura, Paris’e yerleşip ünlü modacı Jean Paul Gaultier’nin yanında çalıştı. Daha sonra orada bir Houte Couture butik açan genç sanatçı, kısa sürede moda otoritelerinin dikkatini çekti.

2013 yılındaki Victoria’s Secret Yılbaşı defilesindeki başarısına karşılık önümüzdeki yıllarda da üstlenecek olan Cura, “Benim için en büyük ilham kaynağı doğa. Her an yeni bir şeyler yapmak için heyecanlandırıyor beni” diyor.

2013 yılı sonunda gerçekleşen ve daha sonra televizyondan verilen Victoria’s Secret Yılbaşı Defilesi, tüm dünya çapında 15 milyonun üzerinde kişi tarafından izlenmişti.