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Vergi cezalarını, sigorta primlerini ve KYK borçlarını kapsıyor; yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete'de

09 Haziran 2021 01:00

Vergi cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, işletmeler 2016-2020 yılları arası için matrah artırımına başvurabilecek.

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