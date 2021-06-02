Venezuela'ya giden heyette yer alan AKP'li Bayram: 1-2 koli maske ve kit vardı, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Türkiye-Venezuela Parlementolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın da katıldığı Venezuela ziyaretine ilişkin olarak, “Bir iki koli maske ve kit vardı. Toplasan iki koli etmez. Badem şekeri götürdük, baklava götürdük, onu da mı anlatalım” dedi. AKP'li Bayram, parlemento seçimlerini gözlemlemek için Venezuela’ya gittiklerini belirtirken, Yıldırım’ın gezmek için heyete katıldığını söyledi.

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan AKP'li Bayram, , iki YSK üyesinin de yer aldığı heyetin 4 Aralık 2020’de THY’nin tarifeli bir seferiyle Venezuela’ya gittiğini söyledi. Masrafları TBMM’nin karşıladığını vurgulayan Bayram, Yıldırım ve iki iş insanının aynı uçakla fakat kendi imkanlarıyla katıldığını kaydetti. Bayram, iş insanlarının hem ülkeyi görmek, hem hayır işi için geldiklerini ifade etti.

Bayram, heyetin 6 Aralık’ta seçim sandıklarını gezdiğini, 7 Aralık’ta Maarif Vakfı’na bağlı iki okulu gezip akıllı tahta ihtiyacını karşıladığını, Sağlık Bakanlığı’na ait hastanedeki yanık ünitesini açtıklarını ve Filistin Camisi’nin ihtiyaçlarını giderdiklerini belirtti.

AKP'li Bayram, maske ve kit tartışması için "Giderken kendileriyle beraber 1-2 koli maske ve kit vardı. Gümrüklük iş değil. Tırlar veya gemilerle ihraç edilen mal değil. Toplasan iki koli etmez. Badem şekeri de götürdük, onu da mı anlatalım? Baklava götürdük, onu da mı anlatalım?” dedi.

Maske ve kitlerin Türk iş insanları ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını anlatan Bayram, “İhracat babında düşünmemek lazım. Erkam bey hayırsever bir iş adamıdır. Başbakanımızın oğludur. Bir insanı karalamak veya niyet okumak hiçbir Türk vatandaşına yakışmaz” dedi.

Yıldırım’ın bu ülkede yatırımı olmadığını savunan Bayram, ne şekilde davet edildiği sorusu üzerine “Ben Erkam ve Binali beylerin avukatıyım. Venezuela’ya hiç gitmemiş. ‘Buyrun gelin’ dedik” diye konuştu.

TIKLAYIN - Erkam Yıldırım’ın Venezuela'ya götürdüğü iddia edilen test kiti ve maske, yanında taşıyabildiği miktarda olduğu için gümrük kayıtlarında yer almamış!

TIKLAYIN - Erkam Yıldırım’ın Venezuela'ya gittiği dönemin gümrük kayıtlarında test kiti de maske de yok!

CHP'li Kılınç: Maskeye ihtiyaç yoktu

Heyette yer alan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç ise gezide Yıldırım’ı bir kez gördüğünü belirtirken, Venezuela’da Koronavirüs oranlarının düşük seyrettiğini ve çok az maske takıldığını anlattı.