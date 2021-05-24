Binali Yıldırım: Oğlum Venezuela'yı biraz meraktan biraz da iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye sadece bir kez aralık ayında ziyaret etti

Eski Başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in uyuşturucu ticaretine ilişkin ismini verdiği oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela gezisine dair yanlış bir algı oluşturulduğunu söyledi. Yıldırım, "Oğlum Venezuela'yı biraz meraktan biraz da iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye sadece bir kez aralık ayında ziyaret etti" açıklamasını yaptı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Binali Yıldırım kendisini aradığını belirterek, "Biraz önce Sayın Binali Yıldırım telefonla aradı ve oğlu ile ilgili Venezuella gezisine dair yanlış bir algı oluşturulduğunu belirtti. Oğlunun Venezuella'yı biraz meraktan biraz da iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye sadece bir kez Aralık ayında ziyaret ettiğini söyledi. Heyetten ayrı gayrıresmî olarak geziye katıldığını kendi imkânları ile Covid ile mücadelede kullanılacak malzeme götürdüğünü (başka ülkelere ziyarete gittiğinde de götürüyormuş) ayrıca çeşitli hayır işlerinde de bulunduğunu belirtti." ifadesini kullandı.

Özdemir paylaşımlarında şunları kaydetti:

"Venezuela'daki hayır işlerini ise prensip olarak (genelde) söylemeyi uygun görmedikleri için açıklamasında özellikle belirtmediğini ve diğer açıklamalarla herhangi bir çelişki olmadığını da ekledi.Bir gazeteci olarak bana yapılan açıklamayı sizlerle paylaşıyorum."

Ne olmuştu?

Venezuela'nın yeni uyuşturucu güzergâhı olduğunu belirten Peker, eski başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela ziyaretlerine dikkat çekerek, "Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergâh kurmak için Venezuela’ya kim gitti? Evet kim gitti? Eski başbakanımız sayın Binali Yıldırım’ın oğlu ErkamYıldırım bey. Bu senenin başında ocak ayında gitti 4 gün kaldı, şubat ayında gitti 4 gün kaldı. Karakas Limanı var oradan kuru yük gemileri direk Türkiye’ye gelebiliyor ama konteyner gemileri Dominik üzerinde durma yapıp o şekilde devam edebiliyor. Yani esas gelen kokainler Dominik üzerinde de çok yakalanmaya başlayacak. Yeni güzergâh burası." demişti.

Söz konusu iddialara ilişkin olarak Binali Yıldırım yaptığı ilk açıklamada, "İddialar kesinlikle iftiradır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir, tümüyle reddediyoruz." açıklamasını yaptı. Yıldırım, oğlunun Covid'le mücadele kapsamında test kiti, maske dağıtmaya gittiğini söylemişti.

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