Binali Yıldırım, "oğlum ihtiyaç sahiplerine test kiti ve maske götürdü" demişti: O tarihte Türkiye'de 30 bin olan vaka sayısı Venezuela'da sadece 360

Eski Meclis Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım’ın resmi heyetle birlikte Venezuela’da bulunmasını, "İhtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp, dağıtmıştır" sözleriyle açıkladı. Venezüela’da ziyaretin yapıldığı 2020 yılının aralık ayında günlük ortalama vaka sayısı 360 olmuştu. Aynı ayda Türkiye’de günlük ortalama vaka sayısı 30 bin civarında seyrediyordu. Bugün itibariyle Covid-19 için Türkiye’de test başına pozitif oranı 9,9 iken Venezuela’da bu oran 6,6.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kokainin Latin Amerika'dan Türkiye’ye sevkinde Eski Başbakan ve AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’a ait gemilerin kullanıldığını; Erkan Yıldırım’ın bu nedenle Ocak ve Şubat aylarında iki kez Venezuela’ya gittiğini öne sürmüştü.

ANKA'nın haberine göre; Türkiye’nin Karakas Büyükelçiliği’nin 5 Aralık 2020’de paylaştığı bir fotoğrafta, Türkiye’den Karakas’a giden bir resmi heyet içinde hiçbir kamu görevi olmamasına rağmen Erkan Yıldırım’ın da yer aldığı görülmüştü.

O tarihte Türkiye'de vaka sayısı 30 bin, Venezuela'da 360

Peker’in gündeme getirdiği iddialara yanıt veren Binali Yıldırım, kendisini ve oğlunu "Oğlum Venezuela'ya gitmiştir ve beraberinde Koronavirüs ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır" sözleriyle savunmuştu.

Oysa, Erkam Yıldırım’ın Venezuela’da ziyaretin yapıldığı 2020 yılının aralık ayında günlük ortalama vaka sayısı 360 olmuştu. Aynı ayda Türkiye’de günlük ortalama vaka sayısı 30 bin civarında seyrediyordu. Bugün itibariyle Covid-19 için Türkiye’de test başına pozitif oranı 9,9 iken Venezuela’da bu oran 6,6.

Peynir ithalatı yeniden gündemde

Sedat Peker, yurt dışından çeşitli suç iddialarına yer verdiği videoların dün paylaştığı 7. bölümünde; 9 Haziran 2020'de Kolombiya'da, Türkiye varışlı bir gemide 4,9 ton kokain yakalanmasının ardından, Venezuela ve Panama’daki limanlar üzerinden 2 yeni rota oluşturulduğunu iddia etmişti.

Bu iddianın ardından Kolombiya'dan peynir ithalatında gümrük vergilerinin sıfırlanmasını öngören 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı yeniden gündeme geldi.

Kararı değerlendiren, Dünya Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, Türkiye'nin peynirde net ihracatçı durumda olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'nin peynir üretimine, dış ticaretine bakıldığında Venezuela'dan ithalat yapmasını gerektirecek bir durum yok. Türkiye'nin toplam peynir üretimi 2019 verileriyle 671 bin 497 ton" diye yazmıştı.

"Erkan Bey resmi heyetin içinde değil"

Erkan Yıldırım ile aynı sırada Venezuela'da olan ve beraber bir fotoğraflarını paylaşan AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ise ANKA Haber Ajansı’na "Erkan Bey kendi imkanları ile gelmişti, resmi heyetin içinde değil. Sosyal projeleri vardı. Filistin Camisi'nin yapım süreci vardı. Oraya destek olundu" demişti.

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TIKLAYIN | Binali Yıldırım Sedat Peker'in 'uyuşturucu' iddiasını reddetti: Oğlum Venezuela'ya Covid'le mücadelede maske dağıtmaya gitti