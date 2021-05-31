Erkam Yıldırım’ın Venezuela'ya gittiği dönemin gümrük kayıtlarında test kiti de maske de yok!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, “Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın uyuşturucu güzergâhı kurmak için Venezuela’ya gittiğini" ederken, Binali Yıldırım da “Oğlum Venezuela’ya maske ve test kiti yardımı götürdü” dedi.

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Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre; Yıldırım’ın Venezuela’ya gittiği ve ziyaret öncesini de kapsayan üç aylık dönemde, Türkiye’den Venezuela’ya hiçbir maske sevkıyatı yapılmadığı ortaya çıktı. Aynı dönemde yapılan 1500 adetlik test kiti gönderiminin de Türkiye ve Venezuela’daki iki firma arasındaki ticari faaliyet olduğu belirlendi.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı’nın 2020’nin son üç ayına ait gümrük kayıtlarında Türkiye’den Venezuela’ya 19 Kasım 2020 tarihinde 1500 adet “PCR test kiti” ihraç edildiği görülüyor. Söz konusu kitleri, sağlık kuruluşlarına yönelik test ürünleri satışı yapan Venezuela’daki bir şirkete gönderen İstanbul merkezli firmanın sicil bilgileri incelendiğinde iş insanı Erkam Yıldırım ile bağlantısının bulunmadığı görülüyor.