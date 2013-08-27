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Dünya

Venezüela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast planlandığı iddia edildi

Venezüelalı yetkililer, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast hazırlığında olan iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Suikast planından Kolombiya sorumlu tutuldu

27 Ağustos 2013 22:04

Venezüela İçişleri Bakanı Miguel Rodriguez, polisin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast hazırlığı içinde olan iki Kolombiyalıyı gözaltına aldığını açıkladı. İki zanlının başkent Caracas'taki bir otelde yakalandıkları, otel odasında zanlılarla birlikte iki adet silah, askerî üniformalar, Devlet Başkanı Maduro ve Meclis Başkanı Diosdado Cabello'ya ait fotoğraflar ele geçirildiği belirtildi.

Deutsche Welle'de yer alan ahbere göre, geçen temmuz ayında Venezuela hükümeti, Maduro ve Cabello'ya düzenlenecek bir suikast planının ortaya çıkarıldığını açıklamış, planın içinde Miami (ABD), Panama ve Kolombiya'dan şahısların olduğu iddia edilmişti.

Kanser nedeniyle hayatını kaybeden Hugo Chavez'in ardından mart ayında Devlet Başkanı seçilen Maduro, mayıs ayında ülkedeki "sağcı faşitstlerin" kendisini devirmek ve ortadan kaldırmak istediği iddiasını ortaya atmıştı.

 

'İşin içinde Kolombiya var'

 

Telesur televizyonunda konuşan Venezüela Meclis Başkanı Diosdado Cabello ise suikast planlarından Kolombiya eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin sorumlu olduğunu belirterek, "Venezüelalı sağcıların planlarının ardında kimin olduğunu biliyoruz. Ardında, Alvaro Uribe var. Kan dökmek istiyorlar" dedi.

Alvaro Uribe, Venezuela'daki sol popülist hükümetin en büyük karşıtlarından biri olarak gösteriliyor. Uribe, NTN 24 televizyonunda hakkındaki iddiaları alçakça bulduğunu söyledi.

El Universal gazetesi ise Venezüela muhalefet lideri ve Miranda Eyaleti Valisi Henrique Capriles'in açıklamalarına yer verdi. Capriles suikast iddialarına dair "Kimse bu hikâyeye inanmıyor. İnsanlar bu açıklamalara gülüyor ancak bekleyip nasıl sonuçları olacağını görmemiz gerekiyor" dedi.

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