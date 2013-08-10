Maduro: Bazen Chavez'in mozolesinde uyuyorum

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Bazen eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in mozolesinde uyuduğunu" açıkladı.

Bazı zamanlar üst düzey yetkililerle gece müzeye geldiklerini söyleyen Nicolas Maduro, fikir alışverişinde bulunduklarını ve burada kalıp uyuduklarını vurguladı.

Chavez'in ölmeden önce, halefi ilan ettiği Maduro, seçim kampanyasında, efsane başkanın kendisine küçük bir kuş şeklinde göründüğünü söylemişti. Maduro, küçük kuşun başkanlık seçimleri için hayır dualarını sunduğunu ifade etmişti.

Eski bir otobüs şoförü olan Maduro, Chavez'in en yakın danışmanlarından biriydi. 2006'dan beri Dışişleri Bakanı'ydı ve Chavez'in son seçim zaferinin ardından Devlet Başkan Yardımcısı olmuştu.

Maduro, kanser tedavisi için Küba'ya giden Chavez'i bu ziyaretlerinde de yalnız bırakmamıştı.