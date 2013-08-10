T24 LogoT24 Logo
Dünya

Maduro: Bazen Chavez'in mozolesinde uyuyorum

Maduro, Chavez'in naaşının mumyalanarak sergilendiği devlet başkanlığı sarayının hemen yanındaki askeri müzede uyuduğunu itiraf etti

10 Ağustos 2013 13:11

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Bazen eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in mozolesinde uyuduğunu" açıkladı.

Bazı zamanlar üst düzey yetkililerle gece müzeye geldiklerini söyleyen Nicolas Maduro, fikir alışverişinde bulunduklarını ve burada kalıp uyuduklarını vurguladı.

Chavez'in ölmeden önce, halefi ilan ettiği Maduro, seçim kampanyasında, efsane başkanın kendisine küçük bir kuş şeklinde göründüğünü söylemişti. Maduro, küçük kuşun başkanlık seçimleri için hayır dualarını sunduğunu ifade etmişti.

Eski bir otobüs şoförü olan Maduro, Chavez'in en yakın danışmanlarından biriydi. 2006'dan beri Dışişleri Bakanı'ydı ve Chavez'in son seçim zaferinin ardından Devlet Başkan Yardımcısı olmuştu.

Maduro, kanser tedavisi için Küba'ya giden Chavez'i bu ziyaretlerinde de yalnız bırakmamıştı.

ETİKETLER

chavezmadurovenezuelamezarmozole

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24