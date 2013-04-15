Chavez'in halefi Maduro Venezuela Devlet Başkanı oldu

Venezuela devlet başkanlığı için Hugo Chavez'in halefi olarak belirlediği Nicolás Maduro seçildi. Eski bir otobüs şoförü olan Maduro, ilk açıklamasında sükunet çağrısı yaptı.



Venezuela, Hugo Chavez'in halefini seçti.

Venezuela devlet başkanlığı için Chavez'in halefi olarak belirlediği Nicolás Maduro ile muhalefetin adayı Henrique Capriles yarıştı.

19 milyon seçmenin katıldığı seçim sonunda yüzde 51 oy alan Maduro zafere ulaştı. Rakibi Henrique Capriles yüzde 49'da kaldı. İki adayın birbirine yakın oranda oy alması sonrası muhalefetin itiraz etmesi bekleniyor

İlk açıklamasında sükunet çağrısında bulunan Maduro, "Biz şiddet değil, barış istiyoruz" dedi.

Eski bir otobüs şoförü olan Maduro, Chavez'in vefatı sonrası devlet başkanlığına vekalet ediyordu.

Eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, 2 yıl boyunca kanserle mücadele ettikten sonra 5 Mart'ta yaşamını yitirmişti.

Maduro kimdir?

Başkent Caracas'ta 23 Kasım 1962'de dünyaya gelen Maduro, liseden sonra eğitimine devam etmedi, 1970'ler ve 1980'lerde Caracas Metro Sistemi çalışanlarını temsil eden sendika için çalıştı.

Beşinci Cumhuriyet Hareketi Partisinin (MVR) kurucularından Maduro, 1998'de Temsilciler Meclisi'ne, 1999'da Kurucu Meclis'e, 2000 ve 2005'te Ulusal Meclis'e girdi.

2005'te ve 2006'nın ilk yarısında Meclis Başkanlığı görevini yürüten Maduro, 2006 Ağustos'unda dışişleri bakanı, 2012 Ekim'de de devlet başkanı yardımcısı oldu. 2006-2011 arasında meclis başkanlığı yapan Venezuelalı politikacı Cilia Flores ile evli Maduro, sakin tabiatı, hemen her zaman gülümseyen yüzü ve diyaloğa açık siyasi kimliğiyle dikkati çekiyor.

Eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, 2 yıl boyunca kanserle mücadele ettikten sonra 5 Mart'ta yaşamını yitirmişti.