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Dünya

Maduro'nun Venezuela seçim galibiyeti resmileşti

Chavez'in halefi Maduro seçim komisyonunun kararıyla resmen Venezuela Devlet Başkanı oldu

16 Nisan 2013 11:42

Venezuela'da Nicolas Maduro, Hugo Chavez'in ölümünün ardından düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi galibi ilan edildi. Muhalif lider Henrique Capriles oyların yeniden sayılması talebine rağmen seçim komisyonu bu kararı verdi.

Chavez'in ölümü ardından 5 Mart'tan itibaren vekaleten devlet başkanlığına getirilen sosyalist aday Maduro, oyların yüzde 50.7'sini alırken, muhalefetin adayı Henrique Capriles ise yüzde 49.1 oy almıştı. Caprilles, Nicolas Maduro'yu ''gayrı meşru'' ilan etmişti.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, muhalifler seçimde bazı usulsüzlükler yapıldığını iddia ederken, başkent Caracas'ta protestocular ile polis arasında çatışmalar çıktı.

19 Nisan'da yemin edecek olan Maduro, 2019 yılı Ocak ayına kadar görev yapacak.


Maduro kimdir?
 

Başkent Caracas'ta 23 Kasım 1962'de dünyaya gelen Maduro, liseden sonra eğitimine devam etmedi, 1970'ler ve 1980'lerde Caracas Metro Sistemi çalışanlarını temsil eden sendika için çalıştı.

Beşinci Cumhuriyet Hareketi Partisinin (MVR) kurucularından Maduro, 1998'de Temsilciler Meclisi'ne, 1999'da Kurucu Meclis'e, 2000 ve 2005'te Ulusal Meclis'e girdi.

2005'te ve 2006'nın ilk yarısında Meclis Başkanlığı görevini yürüten Maduro, 2006 Ağustos'unda dışişleri bakanı, 2012 Ekim'de de devlet başkanı yardımcısı oldu. 2006-2011 arasında meclis başkanlığı yapan Venezuelalı politikacı Cilia Flores ile evli Maduro, sakin tabiatı, hemen her zaman gülümseyen yüzü ve diyaloğa açık siyasi kimliğiyle dikkati çekiyor.

Eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, 2 yıl boyunca kanserle mücadele ettikten sonra 5 Mart'ta yaşamını yitirmişti.

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