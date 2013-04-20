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Dünya

Maduro yemin etti

Venezuela'da devlet başkanlığı seçimini kazanan Nicolas Maduro, yemin ederek görevine resmen başladı

20 Nisan 2013 02:10

Venezuela'da 6 yıl için devlet başkanı seçilen Nicolas Maduro, başkent Caracas'taki Meclis'te düzenlenen törende, "Venezuela halkının, yüce Komutan'ın ebedi anısı adına anayasaya uyacağıma söz veririm" diyerek, yemin etti.

Venezuela'nın yeni devlet başkanı, ayrıca herkes için bağımsız ve adil bir ülke kurma sözü de verdi.

Yemin töreni sırasında bir yandan havai fişekler atılırken diğer yandan Caracas'ın birçok bölgesinde protesto gösterileri düzenlendi.

Meclis binası yakınındaki meydana kurulan dev ekrandan yemin törenini izleyen halk, "Chavez yaşıyor, mücadele devam ediyor" sloganları attı.

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