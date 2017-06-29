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Veli Saçılık: Madem 'yiyorlar' neden cezaevinde fotoğraf çekilmesine izin vermiyorsunuz?

“Devrimciler bedenini yer ama sözünü yemez"

29 Haziran 2017 20:12

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname  (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın açlık grevi 113’üncü gününde, "işimizi geri istiyoruz" sloganıyla destek eylemi sürüyor. Gülmen ve Özakça'ya destek vermek isten grup, üzerinde Gülmen ve Özakça’nın fotoğraflarının bulunduğu tişörtleri giyerek Ankara'daki Karanfil Sokak’ta açıklama yaptı. Grup içinde yer alan Veli Saçılık, yaptığı açıklamada “Nuriye ve Semih’in sağlık durumu çok kötü. Bir deri bir kemik kaldı arkadaşlarımız. Sosyal medyada aktroller adı verilen kitle Nuriye ve Semih yiyor diyorlar. Biz onlara şunu soruyoruz; madem yiyorlar siz neden cezaevinde Gülmen ve Özakça’nın resim çekme haklarını engelliyorsunuz? Onların görüntülerinin çıkmasını engelliyorsunuz?" dedi. 

Açıklamada, “Açlık grevinde Nuriye ve Semih 113. gün, Esra Özakça 38. gün, İsmail Erdoğan 36. gün” dövizleri taşınarak, kritik evreye yaklaşan diğer açlık grevlerine dikkat çekildi. Eylemcilere ihraç edilen öğretmen Engin Karataş da destek verdi.

“Direnmeye devam edeceğiz”

Yüksel Caddesi eylemlerinin simge isimlerinden Veli Saçılık, OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lara karşı direndiklerini söyledi. Saçılık “Bize işimizi geri verdiklerinde yenildiklerini zannediyorlarsa, işimizi geri verdiğinizde yenilmiş olmazsınız adaleti sağlamış olursunuz. Siz adaleti ortadan kaldıransınız. Biz bir yıla yakın bir süredir burada direniyoruz ve direnmeye devam ediyoruz. Bunun karşılığında aldığımız ise şiddet, gaz ve gözaltıdır” diye konuştu.

“Devrimciler bedenini yer ama sözünü yemez”

Gülmen ve Özakça’nın açlık grevlerinin 113’üncü gününe girdiğini hatırlatan Saçılık, sağlık durumlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Nuriye ve Semih’in sağlık durumu çok kötü. Bir deri bir kemik kaldı arkadaşlarımız. Sosyal medyada aktroller adı verilen kitle Nuriye ve Semih yiyor diyorlar. Biz onlara şunu soruyoruz; madem yiyorlar siz neden cezaevinde Gülmen ve Özakça’nın resim çekme haklarını engelliyorsunuz? Onların görüntülerinin çıkmasını engelliyorsunuz? Sürekli bu tip yalanlarla insanları kandırmaya çalışıyorlar. Şunu bilsinler ki devrimciler hiçbir zaman sözünü yemez, bedenini yer, ömrünü yer ama sözünü yemez. Bunu siz 96’da 84’de gördünüz."

Basın açıklamasının ardından grup “Emekçiyiz haklıyız kazanacağız” sloganları ve alkışlarla dağıldı.

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