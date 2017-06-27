111 isimden çağrı: Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ölmesin!

Aydınlar, sanatçılar, milletvekilleri ve insan hakları savunucuları, KHK ile atıldıkları işlerine geri dönebilmek için 111 gündür açlık grevinde olan tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için yetkililere çağrı yaptı. Aydınlar yaptıkları çağrıda metninde “Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, OHAL kararnamesi ile işten atılan beş bin akademisyen, elli bin öğretmen ve yüz elli bin çalışandan yalnızca ikisi. İşe geri dönme talebiyle açlık grevine gittikleri için cezaevine atıldılar 111 gündür açlar. Nuriye ve Semih ölmesin. Çalışma hakları geri verilsin. Okullarına dönebilmeleri ve hayatlarına devam edebilmeleri için devletin gereken adımları atmasını istiyoruz. Adalet ve demokrasi bunu gerektirir” dedi.

Devletin, Gülmen ve Özakça’nın hayatlarına devam edebilmesi için gereken adımları atmasını talep ettiler. Çağrı metninde şu ifadeler yer aldı: “Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, OHAL kararnamesi ile işten atılan beş bin akademisyen, elli bin öğretmen ve yüz elli bin çalışandan yalnızca ikisi. İşe geri dönme talebiyle açlık grevine gittikleri için cezaevine atıldılar 111 gündür açlar. Nuriye ve Semih ölmesin. Çalışma hakları geri verilsin. Okullarına dönebilmeleri ve hayatlarına devam edebilmeleri için devletin gereken adımları atmasını istiyoruz. Adalet ve demokrasi bunu gerektirir.”

İşte imzacılar:

Akın Birdal

Ataol Behramoğlu

Atilla Dorsay

Arif Sağ

Ayşe Kulin

Aslı Erdoğan

Ayşe Semiha Baban

Ahmet Ümit

Ayşegül Tözeren

Ayşenur Arslan

Av Gürkan Altun Bursa Barosu Başkanı

Av Zafer Kazan Sakarya Barosu Başkanı

Av Polat Balkan Antalya Baro Başkanı

Av Veli Küçük Adana Barosu Başkanı

Av Hakan Canduran Ankara Barosu Başkanı

Ali Haydar Hakverdi

Barış Atay

Barış Bıçakcı

Burhan Sönmez

Bülent Emrah Parlak

Bülent Erkmen

Barış Yarkadaş

Buket Uzuner

Banu Güven

Barış Pirhasan

Can Dündar

Cahit Berkay

Celile Toyan

Deniz Türkali

Defne Halman

Edip Akbayram

Erdal Erzincan

Ece Yörenç

Elif Şafak

Eşber Yağmurdereli

Ezel Akay

Emrah Serbes

Ercan Kesal

Ersan Uysal

Füsun Demirel

Ferzan Özpetek

Filiz Kerestecioğlu

Fatoş Güney

Fatih Portakal

Fuat Saka

Füsun Erbulak

Grup Yorum

Gencay Gürsoy

Gülriz Sururi

Güvenç Dağüstün

Gökçer Tahincioğlu

Hayko Cepkin

Halil Ergün

Hüseyin Turan

Hasibe Eren

Hale Soygazi

Hüsnü Arkan

İlyas Salman

Ilkay Akkaya

Jehan Barbur

Jülide Kural

Korkut Botatav

Küçük İskender

Levent Üzümcü

Lale Mansur

Latife Tekin

Meltem Cumbul

Murathan Mungan

Müjde Ar

Menderes Samancılar

Müjdat Gezen

Macit Koper

Metin Bakkalcı

Merdan Yanardağ

Mehmet Aksoy

Mazlum Çimen

Melike Demirağ

Murat Belge

Nejat Yavaşoğulları

Nurdan Gürbilek

Nebil Özgentürk

Necmiye Alpay

Nazım Alpman

Orhan Aydın

Orhan Alkaya

Ömer Türkeş

Özgür Mumcu

Özcan Alper

Pelin Batu

Rutkay Aziz

Sıla Gençoğlu

Selçuk Yöntem

Selçuk Kozağaçlı

Sabahat Akkiraz

Seray Şahiner

Sinan Tuzcu

Sevinç Erbulak

Suavi

Sema Kaygusuz

Şevket Çoruh

Şebnem Korur Fincancı

Tanıl Bora

Türkan Elçi

Tayfun Atay

Tolga Sağ

Tilbe Saran

Ufuk Uras

Yasemin Göksu

Zülfü Livaneli

Zeynep Tanbay

Zuhal Olcay