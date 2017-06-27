111 isimden çağrı: Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ölmesin!

Aydınlar, sanatçılar, milletvekilleri ve insan hakları savunucuları, KHK ile atıldıkları işlerine geri dönebilmek için 111 gündür açlık grevinde olan tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için yetkililere çağrı yaptı. Aydınlar yaptıkları çağrıda metninde “Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, OHAL kararnamesi ile işten atılan beş bin akademisyen, elli bin öğretmen ve yüz elli bin çalışandan yalnızca ikisi. İşe geri dönme talebiyle açlık grevine gittikleri için cezaevine atıldılar 111 gündür açlar. Nuriye ve Semih ölmesin. Çalışma hakları geri verilsin. Okullarına dönebilmeleri ve hayatlarına devam edebilmeleri için devletin gereken adımları atmasını istiyoruz. Adalet ve demokrasi bunu gerektirir” dedi.
Devletin, Gülmen ve Özakça’nın hayatlarına devam edebilmesi için gereken adımları atmasını talep ettiler. Çağrı metninde şu ifadeler yer aldı: “Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, OHAL kararnamesi ile işten atılan beş bin akademisyen, elli bin öğretmen ve yüz elli bin çalışandan yalnızca ikisi. İşe geri dönme talebiyle açlık grevine gittikleri için cezaevine atıldılar 111 gündür açlar. Nuriye ve Semih ölmesin. Çalışma hakları geri verilsin. Okullarına dönebilmeleri ve hayatlarına devam edebilmeleri için devletin gereken adımları atmasını istiyoruz. Adalet ve demokrasi bunu gerektirir.”
İşte imzacılar:
Akın Birdal
Ataol Behramoğlu
Atilla Dorsay
Arif Sağ
Ayşe Kulin
Aslı Erdoğan
Ayşe Semiha Baban
Ahmet Ümit
Ayşegül Tözeren
Ayşenur Arslan
Av Gürkan Altun Bursa Barosu Başkanı
Av Zafer Kazan Sakarya Barosu Başkanı
Av Polat Balkan Antalya Baro Başkanı
Av Veli Küçük Adana Barosu Başkanı
Av Hakan Canduran Ankara Barosu Başkanı
Ali Haydar Hakverdi
Barış Atay
Barış Bıçakcı
Burhan Sönmez
Bülent Emrah Parlak
Bülent Erkmen
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