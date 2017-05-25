“Süleyman Soylu, Türkiye siyasetinin utanç müzesinde büstünü garanti etti”

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun KHK ile ihraç edildikten sonra açlık grevi yaparken tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’ya yönelik söylediği sözlere sert tepki gösterdi ve Soylu’nun Türkiye siyaset tarihinin insan haklarıyla ilgili kurulacak bir utanç müzesinde büstünü garanti ettiğini ifade etti.

Soylu, daha sonra adli sicil belgelerinde herhangi bir suç olmadığı öğrenilen Gülmen ve Özakça için “Bunlar terör örgütü adına birçok eylemin altına imza atmışlar" iddiasında bulunmuştu. Soylu, açlık grevi yapan eğitimler için "Akşam yiyorlar, içiyorlar, sabah oraya gidiyorlar!” ifadelerini kullanmış ve tepki görmüştü. Soylu’ya tepki gösterenlerden Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça, sosyal medyada "Nuriye ve Semih’in başına gelecek her şeyden bu açıklamaları yapanlar sorumlu olacaktır! Evet yediler! Ömürlerinden yediler! Bedenlerinden yediler! Hücre hücre eridiler” ifadelerini kullanmıştı.

"1996'daki örümcek kafa"

Özgür Özel’in Meclis’te düzenlediği basın toplantısından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Savcıya mahkemeye gerek olmadan hükmü vermiş cezayı kesiyor sadece ekmeklerini işleri iade isteyen Nuriye ve Semih için terörist diyor bir daha ileriye gidiyor evlerinde yemek yiyorlardı, açlık grevi yapmıyorlardı diyor. 96’da aynı örümcek kafa aklı Şevket Kazan sözleriyle gündemi enfekte ediyordu, ’kantinden yemek stoklamışlar numara yapıyorlar’ 20 gün sonra 12 tutuklu açlıktan öldü. 2000’de Tantan bunu söylüyor, hayata dönüş operasyonu yapıyor, 120 kişi hayatını kaybediyor. Süleyman Soyluya şunu diyoruz; genelkurmay başkanını terörist ilan etmiştiniz, idam cezası kalkmasaydı arkadaşlarımızı asmıştınız ama üç sene sonra kumpas varmış dediniz. Gelinen noktada kişiler suçları ispatlanana kadar suçsuz sayılır bunlar terörist ise Semih geçen sene öğrencileriyle fotoğraf çektirmiş, niye oturuyor, haksız KHK ile atılıp buna sessiz kalmayıp Türkiye’nin dünyanın ilgisi buraya dönünce mi terörist oldu böyle iftira olur mu?

“Dürüst değil”

“İçişleri Bakanı yalanını örtmek saraya yaranmak için akıl almaz şeyler söylüyor dürüst değiller, bu kadar yüzsüzlük bu kadar utanmazlık olmaz. Soylu, delikanlılık delikanlılık diyor ya çıkıp söylesene ben, infaz yasanın kişiler kendilerine verilen emeği yemezse önce doktorla uyarırız eğer yemezse zorla yediririz. Açlık greviyle baş edemedim zorla besleyeceğim de, çıkıp bunu söyle.

"Düzeysiz”

“Bir hekimi götürüp zorla besleme olayını girip sonra düzeysiz bir şekilde karşısındakini aşağılayacak şekilde aslında açlık grevi olmadığını söylemek doğru bir şey değil. Şevket Kazan-Saadettin Tantan’ın utanç müzesinde Süleyman Soylu büstünü garanti etti"

Bahçeli'ye: FETÖ'nün siyasi ayağının yedek lastiğisin kardeşim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 'FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmasına yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine CHP Grup Başkanvekili Özel, şöyle konuştu:

"Sayın Bahçeli’ye FETÖ’nün talebiyle kanun değişikliğine imza attığı ortaya çıkan Ramazan Can, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun FETÖ’nün adayı olduğunu söyledi özür dilemesi istendi ama özür dilemedi Bahçeli’nin bunu da görmesi lazım. Devlet Bey AKP’ye selektör yapıyor dediğimiz zaman ağız dolusu küftür ediyordunuz, şimdi dümene girdin sistemi değiştirdin. Bunların dostluğu mezara kadar değil pazara kadar dedik. 16 Nisan Pazar günü bitti bu iş Bahçeli bundan sonrasını sen düşün. FETÖ’nün siyasi ayağının yedek lastiğisin kardeşim, ne zaman tökezleseler koltuk değneği oluyorsun kardeşim. Reis anayasayı değiştirsin bayrak kırmızısından turkuaza bağlasın, FETÖ’cülere gelecek en az 80 FETÖ’cüyü temizleyecek 40 vekil yerine MHP girecek, at pazarlığı yapmakla anayasaya karşı gizli işbirliğiyle olmaz. Arap hurmadan indi mafiş. Ülkeyi yangın yerine çevirdin bunun da hesabını önümüzdeki günlerde verirsin. Baraj iki buçuk olsa bunları kurtarmayacak"