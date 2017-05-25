İçişleri Bakanı: Bu iki kişi 2012'den itibaren DHKP-C örgütü mensubudur!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu’ndan CHP ve HDP’nin açlık grevi yaparken tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın adını söylemeden “Bu 2 kişi 2012 yılından itibaren DHKP-C örgütü mensubu olması sebebiyle defalarca gözaltına alınmışlardır” iddiasında bulundu.

CHP ve HDP’nin sıra kapaklarına vurarak gösterdiği tepkiye rağmen Soylu, konuşmasını, HDP’ye getirerek, “Tekrar söylüyorum ve bir İçişleri Bakanı olarak söylüyorum: PKK'nin HDP'yi nasıl kullandığını hep beraber görüyoruz ve biliyoruz” diye sürdürdü.

CHP’ye de yüklenen Soylu, “Cumhuriyet Halk Partisine söylüyorum, aynı yoldan yürümeyin ve sosyal medyada milletvekillerinin üzerine DHKP-C tarafından ve onların örgüt elemanları tarafından nasıl baskı yapıldığını hep beraber takip ediyoruz ve görüyoruz” dedi.

Genel Kurul tutanaklara şöyle yansıdı:

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) - Çok teşekkür ediyorum.

İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş biraz önce ismimi de söyleyerek bir fotoğraf gösterdi. Şunu ifade etmek gerekir ki: Polisin, jandarmanın ve korucularımızın genel görevi hem kamu düzenini tesis etmek hem de hepimizin huzurunu ve güvenliğini sağlayabilmektir. Siyasetin de temel görevi teröre alet olmamaktadır; bunu, bir İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Birkaç gündür -ki bu olayın sebebi de odur- olan gerek Yüksel Caddesi'ndeki gerek diğer yerlerdeki olan olayları hep beraber takip ediyoruz. Kanun hükmünde kararnameyle birlikte kendi iş yerlerinden terör örgütü mensubu olmak suretiyle atılan 2 kişiden bahsediyoruz. (CHP sıralarından "Yargı kararı var mı?" sesleri)

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - FETÖ'yle ilgili atıldı, DHPK-C'den tutuklandı.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) - Bu 2 kişi DHKP-C mensubudur.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Hayır, FETÖ'yle ilgili atıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) - 2012'den itibaren DHKP-C örgütü mensubu olması sebebiyle… (CHP ve HDP sıralarından gürültüler)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Siz ondan dolayı mı aldınız Sayın Bakan? Siz ondan dolayı mı görevden aldınız?

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) - Bu 2 kişi 2012 yılından itibaren DHKP-C örgütü mensubu olması sebebiyle defalarca gözaltına alınmışlardır.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - 2012'de niye almadınız?

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) - Ve şunu çok net söyleyeyim: Biz hepimiz milletvekiliyiz ve sorumluyuz. En son, İstanbul'daki DHKP-C operasyonunda bir babanın feryadını hep beraber dinledik. Kızını örgütten kurtaramayan, bunun için örgütün işkencesine maruz kalan bir babanın feryadını dinledik. Bizim hep beraber görevimiz bu örgütlerin bizi kullanmaması ve maniple etmemesidir.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Herkesi terörist ilan ettiniz.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) - Tekrar söylüyorum ve bir İçişleri Bakanı olarak söylüyorum: PKK'nin HDP'yi nasıl kullandığını hep beraber görüyoruz ve biliyoruz. (HDP sıralarından gürültüler)

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Yuh be! Yuh be! Seni kim kullanıyor?

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) - Cumhuriyet Halk Partisine söylüyorum, aynı yoldan yürümeyin ve sosyal medyada milletvekillerinin üzerine DHKP-C tarafından ve onların örgüt elemanları tarafından nasıl baskı yapıldığını hep beraber takip ediyoruz ve görüyoruz. Bu, son derece… (CHP sıralarından gürültüler)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen tamamlayın.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) - Burada sizin de yapmanız gereken bu yargının ortaya koyacağı kararı beklemektir. (CHP ve HDP sıralarından gürültüler) Sonra, kanun hükmündeki kararnameyle birlikte işine son verilenlerle ilgili şimdi yeni bir kurul var. Bu kurula müracaat edecekler ve bu kurul gerekli değerlendirmeyi ortaya koyacak. Bu çektiğimiz sıkıntıları tekrar çekmemek ve…

ATİLA SERTEL (İzmir) - Sayın Bakan, yargı kararı olmadan suçlu ilan ediyorsunuz.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) - Güvenlik kuvvetlerimize bu konuda, evet, haksız ithamlarda bulunmak hele bu son dönemde oldukça yanlış bir şeydir.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Ayıp, ayıp!

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) - Bunu ifade etmek istiyorum arkadaşımızın bu konudaki değerlendirmesine bir cevap olarak.

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Kendiniz yüzleşmeniz lazım. FETÖ'yle yüzleşmeden bu topluma bu eziyeti çektirme hakkınız yok.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - 2 genç insanın, yetmiş beş gün açlık grevinde kalmış 2 insanın biz cezaevine konduğu gördük ve şimdi işte aslında adaleti tartışırken, yargıyı tartışırken Sayın İçişleri Bakanını ben Adalet Bakanına havale ediyorum. Yani kendisi hukukçudur, masumiyet karinesinin ne olduğunu bilir.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinize çok teşekkür ederim.

Şimdi, Sayın Bakan biraz önce o iki insan için "terörist" dedi. Bu iki insan 2012'den beri eğer teröristse niye sokakta geziyor, İçişleri Bakanına sormak istiyorum?

Değerli arkadaşlar, bu insanlar ne zaman terörist oldu biliyor musunuz, ne zaman terörist oldu? Sokağa çıkıp AKP'nin foyasını, AKP'nin gerçek yüzünü dünyaya duyurunca terörist oldu. Sizin façanızı bozdu, sizin maskenizi indirdi. Sizin geçmişte "terörist" dediklerinize bakınca insan hayret ediyor. Bakın, geçmişte İlker Başbuğ'a "terörist" diyen sizlersiniz, Hanefi Avcı'ya "terörist" diyen sizlersiniz, Mehmet Haberal'a, Mustafa Balbay'a, Tuncay Özkan'a "terörist" diyen sizlersiniz ve onlar çıkınca "Bizi kandırdılar, bize kumpas kurdular." diyen, utanmadan diyen yine sizlersiniz. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlar, bakın, bu insanlar ekmeklerinden edildikleri için eylem yapıyorlar. Ne diyorlar? "Suçumuz varsa, teröristsek cezaevine atın." Haklarında bir soruşturma yok, bir yargı kararı yok, ne zaman tutuklandılar Sayın Bakan? Açlık grevine başladılar, dünyada herkes Türkiye'nin gerçek yüzünü, Türkiye'nin değil AKP'nin faşizminin gerçek yüzünü gördü o gün tutukladınız. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlar, zaman zaman 16 Nisan öncesinde de söylediniz, bizi, muhalefeti, 16 Nisan ruhunu terörle işbirliği yapmakla suçladınız, FETÖ'yle işbirliği yapmakla suçladınız. Söylüyorum bir kez daha burada: Bu FETÖ topçuda var, baklavacıda var, börekçide var. Nerede yok?

VELİ AĞBABA (Devamla) - Nerede yok? AKP grubunda, milletvekillerinde. Buna güleriz, güleriz. Hodri meydan. Hodri meydan. Kim Fetullah'ın önünde önünü iliklemiş? Kim başını bağlamış? (CHP sıralarından alkışlar) Kim önünde eğilmiş? Kim sofrasında oturmuş? Hodri meydan.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Yüreğiniz varsa fakir fukara çocuklarını işten atmak yerine gelin siyasette kimler onunla kucak kucağa oturmuş, kimler el ele vermiş, kimler parsel parsel parsellemiş hodri meydan araştıralım. (CHP sıralarından alkışlar)