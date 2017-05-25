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Semih Özakça’nın eşinden Bakan Soylu’ya yanıt

“Evet yediler, ömürlerinden yediler, bedenlerinden yediler!”

25 Mayıs 2017 21:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Yiyorlar, içiyorlar, yerlerine gidiyorlar” sözlerine cevap veren Semih Özakça'nın eşi Esra Özakça, "Evet yediler! Ömürlerinden yediler! Bedenlerinden yediler! Hücre hücre eridiler!" dedi.

Açlık grevinin 78'inci gününde cezaevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya dair hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamalar tepki çekti. Semih Özakça'nın eşi Esra Özakça, Twitter hesabından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşloğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cevap verdi.

Özakça, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Çavuşoğlu ve Soylu'ya soruyoruz savcı mısınız, hakim misiniz siz kimsiniz? Nuriye ve Semih'in başına her şey getiririz, hükmü de verdik diyorsanız.

"Bu açıklamalar masumiyet karinesinin alenen çiğnemektir. İşlenen bu suçu gören hakim ve savcıları göreve çağrıyoruz. Suç duyurusunda bulunacağız.

"Nuriye ve Semihin başına gelecek her şeyden bu açıklamaları yapanlar sorumlu olacaktır!

Evet yediler! Ömürlerinden yediler! Bedenlerinden yediler!Hücre hücre eridiler!"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın "DHKP-C’ye bağlı olduklarını” iddia ederek, "Yiyorlar, içiyorlar, ertesi sabah 9'da oradaki yerlerine gidiyorlar” açıklaması yapmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Soylu gibi aynı iddiada bulunarak, "Bu kişileri masum olarak göstermek doğru değildir” demişti. 

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