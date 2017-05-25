Çavuşoğlu'ndan açlık grevinde tutuklanan Gülmen ve Özakça'ya: Bunlar terör örgütü üyesi, masum gösterilemez!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın "terör örgütü üyesi" olduğu iddia etti. Çavuşoğlu, "Terör örgütlerine üye olan ve aktif destek veren kimse karşılığını bulmalıdır. Bu kişileri masum olarak göstermek doğru değildir” diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Esma Çakır'ın haberine göre, İtalya’da resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açlık grevindeyken tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça hakkında açıklama yaptı. Çavuşoğlu, “Terör örgütlerine üye olan ve aktif destek veren kimse karşılığını bulmalıdır. İfade özgürlüğüyle bir ilgisi yoktur bunun. Bu kişileri masum olarak göstermek doğru değildir” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Paolo Gentiloni ile birer görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, daha sonra İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. İki bakan daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Ortak çalışma grubu

Çavuşoğlu, 2018 yılında hükümetler arası bir zirve yapılması kararı aldıklarını açıkladı. Kaçak göç ve mülteci sorunu gibi konuların iki ülkeyi yakından ilgilendirdiğini belirten Çavuşoğlu, “Türkiye ve İtalya, bu sorunlardan çok etkilenen iki ülkedir ve bedelini de çok ödemiştir” şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, insan kaçakçılarıyla mücadele için İtalya ile ortak bir çalışma grubu kurma kararı aldıklarını aktardı.

"AB'ye bakışımız hiçbir zaman değişmedi"

NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Avrupa Birliği (AB) liderleriyle görüşmesinin planlandığı hatırlatılan Çavuşoğlu, “Bu görüşmeler, esasen Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği bakımından önemli. Bizim AB’ye bakışımız hiçbir zaman değişmedi. Bizim için hala AB üyeliği stratejik bir hedef. Fakat aynı anlayışın AB tarafında da olması gerekiyor” dedi.

"Karmaşık ve farklı bir durum içindeyiz"

Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapılan tutuklamalar ve ihraçlara ilişkin bir soru üzerin şunları söyledi:

“15 Temmuz’da bir darbe girişimi oldu. Meclis, emniyet binası ve değişik kurumlarımız bombalandı. Şimdi İtalya Parlamentosu’na, Senatosu’na, Cumhurbaşkanlığı Binası’na bu saldırılar olsa, bunu yapanların kim olduğu bilinse İtalyan hükümeti veya herhangi bir Avrupa ülkesi ne yapar? Doğal olarak bunlarla mücadele eder. Biz Türkiye’de, Fransa’daki terör saldırılarının on kat fazlasını gördük, ama ona rağmen OHAL’i geri getirmeyi hiç düşünmedik. Ancak darbeyle çok farklı bir şey ve çok karmaşık bir durum içindeyiz. Eğer darbeye aktif bir şekilde katılmış veya destek vermiş kişiler varsa bunlar tutuklanıyor, ama yargı karar veriyor.”

"Açlık grevi başlatan kişi DHKP-C üyesi"

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen ve işlerine geri dönme talebiyle açlık grevi yaparken tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya dair bir soruya da şöyle karşılık verdi:

“Sizin bahsettiğiniz, açlık grevini başlatan kişi DHKP-C terör örgütü üyesidir. DHKP-C de PKK ile birlikte terör faaliyetlerini sürdürmektedir. Terör örgütlerine üye olan ve aktif destek veren kimse karşılığını bulmalıdır. İfade özgürlüğüyle bir ilgisi yoktur bunun. Bu kişileri masum kişiler olarak göstermek doğru değildir. Siz ne bilgi istiyorsanız biz size sunarız, bizim gizlimiz saklımız yoktur.”