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AKPM, Başbakan Yıldırım'dan Gülmen ve Özakça'nın serbest bırakılmasını istedi

"Cezaevine konulmalarının sebebi açlık grevine başlamış olmaları"

27 Haziran 2017 16:31

AKPM Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, HDP milletvekili Ertuğrul Kürkçü'nün sorusu üzerine açlık grevini sürdüren akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için Başbakan Binali Yıldırım'ı aradığını söyledi. Jagland, Yıldırım'dan iki eğitimcinin serbest bırakılmasını istediğini kaydetti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Yaz Oturumunun ilk gününde, konuştu. Kürkçü, açlık grevlerinin 110’uncu ününde olan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın durumunu gündeme getirdi.

Kürkçü, AKPM Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland’a AKPM’nin Nuriye ve Semih’in ölümlerinin önlenmesi için ne yaptığını sorunca Jagland, “Binali Yıldırım’la konuştum ve bu iki öğretmenin serbest bırakılmalarını istedim” yanıtını verdi.

Kürkçü’nün sorusu ve Jagland’ın verdiği yanıt şöyleydi:

Ertuğrul Kürkçü: “Türkiye’de OHAL kararnameleriyle meslekten ihraç edilen iki genç eğitimci Nuriye Gülmen ve Semih Özakça işlerini geri kazanmak için yüz küsur gündür sürdürdükleri açlık grevi dolayısıyla cezaevinde ölüme yaklaşıyorlar. Bu genç akademisyenlerin hayatlarını kurtarmak için Türk yetkililer nezdinde ne gibi girişimlerde bulunuyorsunuz? Sözde olağanüstü hal komisyonunun süre giden işlevsizliğine ne karşılık vereceksiniz?

Thorbjorn Jagland: Bu iki kişi hakkında Binali Yıldırım’la görüştüm çünkü bu bizi ilgilendiriyor. Sağlık durumlarının kötüye gittiğini biliyorum ve Yıldırım’a serbest bırakılmaları gerektiğini söyledim. Cezaevine konulmalarının sebebi açlık grevine başlamış olmaları. Daha sonra yasa dışı örgüt üyesi olmakla suçlandılar. Şimdi önemli olan Türkiye’de adaletin devreye girmesidir. Kamudan ihraç edilenlerle ilgili bir mekanizma kurulması gerektiğini kendilerine ben önermiştim. Bu komisyonun insan haklarına uygun bir şekilde çalışmaya başlaması gerektiğini belirtiyorum. Ancak komisyonun mevcut yapısı birçok bürokratik engel içeriyor. Bu da görüşmelerin çok çok uzun süreceği manasına geliyor. Bu komisyonun bir an önce çalışmaya başlaması gerekir. Açlık grevindekilerin hayatlarını kurtarmak için elimizden geleni yapmamız gerektiğine inanıyorum. 

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