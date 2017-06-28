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Demirtaş'tan Gülmen ve Özakça’ya "Açlık grevini sonlandırın" çağrısı

"Adaletsizlikler karşısında etkili bir karşı koyuş ortaya koydunuz"

28 Haziran 2017 17:01

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden 112 gündür açlık grevlerini sürdüren eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya mektup gönderdi. Demirtaş, mektubunda açlık grevini sürdüren Gülmen ve Özakçaya "Bir siyasetçi dostunuz olarak açlık grevini sonlandırmanızı rica ediyorum” çağrısında bulundu.

"Açlık grevini sonlandırmanızı rica ediyorum"

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın eylemini anlamlı bulduğunu ifade eden Selahattin Demirtaş, mektubunda "Yaşanan hukuksuzluklar ile adaletsizlikler karşısında etkili bir karşı koyuş ortaya koydunuz. Halkın büyük bir kesiminin dayanışma içerisinde olduğunu gözlemliyorum. Açlık grevine başlama ve bitirme kararı sizlerin özgür iradesine tabi. Bununla birlikte milyonların iradesini temsil eden bir siyasetçi dostunuz olarak açlık grevini sonlandırmanızı rica ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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SelahattinDemirtaşNuriyeGülmenSemihÖzakçaMektup

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