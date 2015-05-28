Vatikan'dan 'özel uçak' açıklaması: Papa kiralık uçak kullanıyor

Vatikan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyanet İşleri Başkanı'na uçak tashih edileceğini açıkladığı programda kullandığı, "Vatikan’a niye bakmazlar. Vatikan’da dini liderin özel uçağı araçları var" ifadeleriyle ilgili olarak, "Papa'nın ne özel uçağı ne de helikopteri var. Papa, Alitalia'dan kiralanan bir uçağı kullanıyor ve uçağa binen herkes kendi payına düşeni ödemek zorunda" açıklamasını yaptı.

Doğan Haber Ajansı muhabiri Esma Çakır'a konuşan Vatikan Basın Sözcü Yardımcısı Peder Ciro Benedettini, "Vatikan'ın, yani Papa'nın ne özel uçağı ne de helikopteri var. Geçmişte de hiç olmadı. Papa, İtalya içi ve yurtdışındaki seyahatlerinde, Alitalia'dan kiralanan bir uçağı kullanıyor" dedi.

İtalya Ulusal havayolu şirketi Alitalia'dan uçak kiralama bedelini Vatikan'ın karşıladığını söyleyen Benedettini, "Papa ile birlikte uçağa binen herkes kendi payına düşeni ödemek zorunda. Yani üst düzey din adamları olan kardinaller, gazeteciler vs. herkes buna dahil" şeklinde konuştu.

'Papa'nın herhangi bir yolcudan farkı ise ön koltukta tek başına oturma ayrıcalığına sahip olması'

Peder Benedittini, "Yani papa, Alitaila uçağını charter (özel sefer) gibi kullanıyor" dedi. Kasım Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştiren Papa Francesko'ya uçakta eşlik eden 70'e yakın gazeteci arasında Doğan Haber Ajansı İtalya muhabiri Esma Çakır da vardı. Çakır bu seyahat belirlenen ücreti ödemişti.

Dünya çapındaki 1 milyar 200 milyon Katolik Hristiyan'ın ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francesko'nun seyahatlerinde uçağa 70'e yakın gazeteci binebiliyor. Alitaila, Vatikan'a kiralanan uçağı ertesi gün tarifeli seferlerinde kullanmaya devam ediyor. Papa'nın herhangi bir yolcudan farkı ise ön koltukta tek başına oturma ayrıcalığına sahip olması. Papa ayrıca ziyarette bulunduğu ülkelerde şehirlerarası uçuş yapacaksa genellikle o ülkenin havayolu şirketini kullanıyor. Ancak ruhani lider de Ankara'dan İstanbul'a geçerken THY yerine yine Roma'dan hareket eden Alitalia uçağını tercih etti. Özel helikopteri de bulunmayan Papa, İtalya içerisindeki kısa mesafeli yerlere ise İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopterle gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yaşanan tartışmalara dair cevap niteliğinde şu açıklama yapıldı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız NTV'deki canlı yayında Diyanet İşleri Başkanımızın, bulunduğu makam itibarıyla Papa gibi özel uçak kullanabilmesi gerektiğinden söz etmiştir. Dile getirilen bu görüşten hareketle medyada kimi meslektaşlarımızın Papa'yla ilgili başlattıkları tartışmada sorulması gereken doğru soru şudur: Papa hava yoluyla yaptığı seyahatlerde tarifeli uçak mı kullanıyor yoksa özel uçak mı? Elbette özel uçak. Bu çerçevede aracın Alitalia veya bir başka kurum tarafından tahsis edilmesi, kullanılan uçağın tarifeli olmadığı gerçeğini değiştirmez. Nitekim kullanılan araç, adı üzerinde 'tahsis' edilmiş bir özel uçaktır. Özel uçak olması için, aracın illa Vatikan'ın veya Papa'nın mülkiyetinde olması gerekmiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği de, Diyanet İşleri Başkanlığı makamına özel uçak kullanma imkanının sağlanmasının isabetli olacağını vurgulamaktan ibarettir"