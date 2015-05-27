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Bakan önerdi, Erdoğan kabul etti: Diyanet İşleri Başkanı'na uçak tahsis edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın 'Diyanet İşleri Başkanı'na değil araba, uçak tahsis edilse yeridir' tavsiyesine uydu

27 Mayıs 2015 02:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in tarifeli uçakla uçmasının doğru olmadığını, kendisine havuzda bulunan uçaklardan birinin tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.

Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın eleştiriler nedeniyle 1 milyon liralık Mercedes marka makam aracını iade eden Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’le ilgili olarak söylediği, "Diyanet İşleri Başkanı'na değil araba, uçak tahsis edilse yeridir" tavsiyesine uyan Erdoğan, NTV’de katıldığı canlı yayında, “Diyanet İşleri Başkanı’mızın tarifeli uçakla uçması da doğru değil. Ahmet Bey’le de konuşacağım. Sayın Görmez, yurtdışı seyahatlerinde şu anda havuzda olan uçaklarla gitsin. Orada zamana oynuyorsunuz” ifadelerini kullandı.

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