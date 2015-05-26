Savunma Bakanı: Diyanet İşleri Başkanı'na değil bir araba, uçak tahsis edilse yeridir

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir fabrikaytı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanı'nın makam aracı üzerinden yürütülen tartışmaların iyi niyetli olmadığını belirterek, "Diyanet İşleri Başkanına değil bir araba, uçak tahsis edilse yeridir" dedi.

Fabrika gezisi esnasında, bir gazetecinin "Diyanet İşleri Başkanının makam aracı tartışılıyor, bu konuda ne söylemek istersiniz?" şeklindeki sorusu üzerine Yılmaz, "Bir bardak suda fırtına koparmak diye... Bunu dile getirmek bile çok ayıp. Türkiye bunları aştı. Diyanet İşleri Başkanına değil bir araba, uçak tahsis edilse yeridir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın fonksiyonuna bakın. Temsil ettiği kuruma bakın. Bu kurum tartışmanın ötesinde, bu kurum millete vermiş olduğu hizmetten dolayı her türlü takdirin üstündedir" diye konuştu.

İsmet Yılmaz, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Çıkartan kişilerin seviyesini düşürtüp, Diyanet İşleri Başkanlığımızın statüsü ile ilgili herhangi bir leke getirmez. O kurumlar leke kabul etmez. Orada leke görenler kendisine baksın derim çok açık. Diyanet İşleri Başkanımızın kalbi selim, Allah için Doğu'da da Batı'da da Kuzey'de de Güney'de de bu ülkenin birliği ve beraberliği için bu milletin esenliği ve huzuru için personeliyle çalıştığını görüyor ve inanıyorum. Türkiye'nin ender kurumlardan birisidir. Ben hep bunu söylerim."

"Diyanet İşleri Başkanlığına araç verilmesinin dile getirilmesi bile çok ayıptır. Bunu gündeme getirenin değerini düşürür, bunu net olarak söylüyorum. Diyanet İşleri Başkanına değil bir araba, uçak tahsis edilse yeridir. Uçağı bile konuşmak ayıptır diyorum. Hizmet ne ile hızlı verilecekse doğrudur diye düşünüyorum."