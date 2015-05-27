Erdoğan'a yalanlama: Papa'nın özel uçağı yok!

Oğuz Haksever'in sunduğu NTV'deki canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e 'havuzdaki uçaklardan birini tahsis edeceklerini' belirtererek "Vatikan'ın özel uçağı var. Sıradan bir ülke miyiz, ne yani bizim dini liderimiz tarifeli uçakla mı seyahat edecek?" dedi.

Ardından Papa Francesco'nun yurtdışı seyahatlerini nasıl yaptığı gündeme geldi. Papa'nın yurtdışı seyahatleri için Alitalia adlı havayolu firmasından uçak tahsis edildiği ve beraberinde yolculuk yapan gazetecilerin de bilet parası ödediği ortaya çıktı.



DHA'nın Roma temsilcisi gazeteci Esma Çakır, "Sn. Erdoğan’ı danışmanları yine yanlış bilgilendirmiş. Papa’nın özel uçağı yok, hiç de olmadı. Papa, seyahatlerinde kendisine Alitalia’dan tahsis edilen bir uçağı kullanıyor. TR ziyaretindeki fotğraf ve videolardan da görülebilir" dedi.

Papa’ya seyahatlerinde eşlik eden gazetecilerin de mesafeye göre çeşitli aralıklarda ücret ödemek zorunda olduğunu belirten Çakır, "Bu para Alitalia’ya veriliyor. Nitekim, benim de aralarında bulunduğum 70 kadar gazeteci, Papa’nın Türkiye ziyaretine uçuş için kişi başı 1500’er Euro ödedik" ifadelerini kullandı.



Papa'nın sadece dini bir lider değil, Vatikan Devleti’nin de başkanı olduğunu söyleyen Çakır şöyle dedi: "Bu nedenle esasen güvenlik açısından özel bir uçağa ihtiyacı vardır. Güvenlik açısından gerekli olmasına rağmen, Papa’nın özel bir uçağa sahip olmaması çok defalar eleştirilmiştir de"

Konu ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Esma Çakır'ın iletileri şöyle: