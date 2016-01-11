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Sağlık

Vatandaşlar domuz gribi korkusuyla hastanelere akın etti

Türkiye'nin birçok ilinde sağlık kuruluşları ve hastaneler acil vakalarla doldu taştı

11 Ocak 2016 16:50

Domuz gribi salgını nedeniyle yurdun çeşitli illerinde hastane ve sağlık merkezleri hastalarla dolup taştı. Bazı hastanelerde sağlık yetkilileri hastalara yetişemedi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, önceki gün açıklama yaparak paniğe gerek olmadığını savunmuş, Cumartesi günü itibariyle salt domuz gribi teşhisiyle ölen vaka sayısının 2 olduğunu söylemişti. Müezzinoğlu, H1N1 virüsü teşhis edilen ve başka hastalıklar sonucu hayatını kaybeden kişi sayısının da 12 olduğunu açıklamıştı.

DHA'nın haberine göre; son günlerde domuz gribi nedeniyle ölümlerin meydana gelmesi vatandaşlarda paniğe yol açtı. Grip vakalarında bir artış yaşanırken, vatandaşlarda domuz gribi şüphesiyle hastanelere akın etti. Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi İzmir'de de hafta sonu sağlık kuruluşları ve hastaneler acil vakalarla doldu taştı.

Gece yarılarına kadar burun akıntısı, ağrı ve sıtma şikâyetleriyle hastanelere başvuran vatandaşlar, hastalık nedeniyle tedirgin olduklarını ifade etti. Hastanelerde de zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu gözlendi. Kalabalık yerlerde gribin kolay bulaşabileceğini dile getiren uzmanlar, vatandaşların ellerini sabunla yıkamalarını ve meyve tüketmeleri uyarısında bulundu.

 

Bursa’da binlerce çocuk acil servislerde

 

Domuz gribi Türkiye'yi kasıp kavururken ve ölümler yaşanırken bu endişeyi yaşayan Bursalı binlerce aile çocukları için acil servislere akın etti. Yüksek ateş, mide bulantısı, karın ağrısı şikâyetiyle çocuk acil servislerine son üç günde 10 bin civarında çocuk müracaat etti. Dün akşam yoğunluk daha da artarken, aileler muayene ve tedavi için 5 saat kuyruk beklemek zorunda kaldı. Domuz gribi konusunda Bursa'da endişe edilecek bir durum olmadığı açıklandı.

Türkiye'yi etkisi altına alan grip salgınından dolayı Bursa'daki çocuk hastanelerinde kalabalık her gece daha da artıyor. Acil servislere gelen aileler yüzlerce kişilik sıra oluşturuyor. Hastaneye gelen aileler 4-5 saat sıra bekledikten sonra çocuklarının muayenesini yaptırabiliyor. Bazı aileler ise sıra beklememek ümidiyle gece boyunca farklı hastaneleri dolaşıyorlar. Son zamanlarda tekrar başlayan domuz gribi vakalarının da ailelerin korkularını daha da artırdığı söyleniyor.

 

Sağlık çalışanları hastalara yetişmekte zorluk yaşadı

 

Bursa'daki Özlüce Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Çekirge'deki Çocuk Hastanesi, Şevket Yılmaz Çocuk Hastanesi yetkilileri vakalara yetişmekte güçlük yaşadı. Sadece bir gecede Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne 2 bin civarında çocuk hastanın müracaat ettiği öğrenildi. Devlet Hastaneleri'nde yoğunluk bu kadar olunca bazı vatandaşlar çocuklarını özel hastanelerin acillerine götürdü. Burada da yoğunluk olduğu göze çarparken, özel doktorların bile ihtiyaca cevap veremediği öğrenildi. Özel çocuk hastanelerine 100 TL civarında muayene ve tahlil ücreti veren bazı ailelerin hastane yönetimlerine de tepki gösterdiği gözlendi.

Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne çocuğunu getiren Murat Aktaş, 2 saate yakın bir süredir beklediklerini belirtirken, "Buradan önce de 2 hastane dolaştık. Oralarda da durum aynı. Çocuklarımın ikisi de hasta. Yüksek ateş, mide bulantısı, karın ağrısı var. Daha önceki yıllarda da hastaneye gelmiştik ama böyle bir yoğunluk yoktu" diye konuştu.

Öte yandan hastane yetkilileri, domuz gribi konusunda Bursa'da korkulacak durum olmadığını açıkladı. Yetkililer, gündüz saatlerinde poliklinik hizmeti veren doktor sayısının çok daha fazla olduğunu, bazı ailelerin gündüz bu hizmetten yararlanmak yerine hemen işi görülmesi için çocuklarını acil servise getirdiğini, bunun da hasta yığılmasını arttırdığını kaydediyor.

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