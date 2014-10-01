Kredi masrafını ödemeyen bankayı haczettirdi

Mehmet Kodalak isimli vatandaş, özel bir bankadan 4 ayrı kredi çekti. Banka bu krediler için Kodalak’tan kredi tahsisi, yeniden yapılandırma, masraf tahsilatı ücretleri adı altında toplam 2 bin 213 TL kesti. Kodalak, daha sonra bankadan bu masrafların iade edilmesini istedi. Ödeme yapılmayınca da yasal yollara başvurdu. İstanbul 35. İcra Müdürlüğü haciz takibi başlattı.

Cihan'ın haberine göre, karara rağmen 2 aylık süreçte herhangi bir sonuç alamayan Kodalak, bir kez daha icra müdürlüğüne başvurarak memur vasıtasıyla bankaya hacze gidilmesini ve alacağının bankanın kasasından icra memuru vasıtasıyla tahsil edilmesini talep etti. İcra müdürlüğünün kasa haczi kararı vermesinin ardından Kodalak, avukatı Ali Çezik, icra memuru ve yedi eminle birlikte bankanın Çağlayan şubesine hacze gitti.

Ödenmesine karar verildi

Avukat Çezik, “Bir müvekkilimiz bankaya, kredi masrafı iadesi ile ilgili dava açmıştır. Sonucunda icra takibi yapılmıştır. Bu masrafın müvekkile ödenmesine karar verilmiştir. Ancak banka icra takibine rağmen bu borcu ödememiştir. Zorunlu olmamamıza rağmen bankaya gerekli ihtarlar çekildi. Buna rağmen borç ödenmedi" açıklamalarında bulundu. Banka direnim göstermektedir diyen Çezik, "Bankanın hukuk servisiyle de görüşülmesine rağmen küçük bir borç vatandaşa ödenmemektedir. Bize de son yol olarak kasa haczi, fiili haciz uygulaması kalmıştır. Bugün de fiili haciz yapacağız” dedi.

2 ay beklediler

Bankaları eleştiren Çezik, “Vatandaştan alırken iyi ancak mahkeme ve icra kararına rağmen ödememekte direniyor. Biz de bugün memur vasıtasıyla cebri hacizle tahsil edeceğiz. Herhangi bir gerekçe gösterilmiyor. Bu şekilde sürüncemede icra dosyası, yaklaşık 2 aydır direniyorlar” diye konuştu. Banka çıkışında açıklama yapan Avukat Çezik, “Fiili haciz yaptırmadılar. Borcu hemen ödeyeceklerini söylediler. Gün içerisinde icra hesabına EFT geçecek. Bu şekliyle de bankanın direndiği borç ödenecek” ifadelerini kullandı.