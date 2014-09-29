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Ekonomi

Babacan: Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası Türkiye'ye yardımcı olacak

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, FED'in faiz artırımlarının 2015 yılında başlayacağını açıkladı

29 Eylül 2014 17:21

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "ABD Merkez Bankası'nın (FED) politikaları global likidite koşulları açısından çok önemli olacak. Faiz artırımlarının 2015 yılında başlayacağı ve 2017 yılına kadar kademeli olarak devam etmesi bekleniyor" dedi. Babacan, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) izlediği gevşek para politikasının da Türkiye'ye yardımcı olacağını belirtti.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısında konuşan Babacan, "G20 dönem başkanlığımız sırasında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında köprü görevi üstleneceğiz" dedi.

Türkiye'nin 1 Aralık itibariyle G20 dönem başkanlığını alacağını hatırlatan Babacan, bu görev sırasında gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında köprü görevi göreceklerini söyledi.

Babacan "Bu dönemde KOBİ'lerle ilgili özel bir çalışmamız olacak. KOBİ'lerin önemini gelişmiş ve gelişen ülkelerin gündemine getireceğiz. En az gelişmiş ülke grubu ile gelişmiş ülkeler arasında köprü görevi yapacağız" dedi.

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