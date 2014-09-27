ATM soyguncuları, banka görevlilerini farkedince parayı bırakıp kaçtı

Gaziosmanpaşa’da bir bankaya ait ATM’nin kapı ve kasa kilidini oksijen kaynağı ile açan hırsızlar paraları çalmak isterken banka görevlileri tarafından fark edildi. Soyguncular, parayı almadan olay yerinden uzaklaştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, olay dün akşam saat 23.30 sıralarında Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir bankaya ait ATM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18-20 yaşlarındaki kimliği belirsiz 2 şüpheli , yanlarında getirdikleri oksijen kaynağı ve çantalarındaki aletler yardımıyla cadde üzerindeki ATM’nin kapısını ve kasa kilitlerini açtı. Şüpheliler, daha sonra kasa içerisindeki paraları çantaya doldurmaya başladı. Bu sırada banka merkezinden güvenlik kameralarının çalışmadığı haberini alan banka görevlileri ATM cihazının bulunduğu noktaya geldi.

Para dolu çantayı bırakıp kaçtılar

Kameraları kontrol etmek için araçlarından inen banka görevlilerini fark eden 2 kişi, tel örgülerden atlayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından da kaçarken görülen soyguncular, para dolu çantayı da bir sokağa bıraktı. Şüpheliler, daha sonra kendilerini bekleyen araçla olay yerinden hızla uzaklaştı.

Polis olay yerinde inceleme yaptı

Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, ATM cihazının bulunduğu noktaya güvenlik şeridi çekerek hırsızlık şüphelilerine ait oksijen kaynağı ile aletlerin bulunduğu çantayı incelemeye aldı. Ayrıca 2 kişinin kaçarken arka sokakta bıraktığı para dolu çanta da ekipler tarafından detaylı bir şekilde incelendi.

'30 bin lira vardı'

Bankada veznedarlık yapan ve hırsızlarla karşılaşan Ali Asker Benzer, "Kamera görüntülerini kontrol etmek için buraya geldik. İçerideki ATM’nin içinde şahısların olduğunu gördük. Hemen kendi can güvenliğimizi sağlamak için aracımıza geri döndük. Biz araca bindikten sonra 1 dakika sonra ön taraftan 18-20 yaşlarında 2 kişi, tel örgülerden atlayıp kaçtılar. Sonra biz ATM’ye indik zaten dumanlar çıkıyordu. ATM’nin kapısını açtığımız kasasının parçalanıp içerisindeki paraların gittiğini gördük. Sonra arka taraftan mahalleli genç arkadaşlar haber verdi. Parayı buradan dışarıya almak istemişler. Parayı da alamayınca buradaki arkadaşları da görünce parayı bırakıp kaçmışlar. Saymadan bilemiyoruz ama yaklaşık 30 bin lira para vardı. Ancak üzerlerine almışlar mı eksik mi şuanda tam bilemiyoruz" dedi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.